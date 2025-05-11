罷免徐欣瑩失利！領銜人余筱菁：奇蹟沒發生 集中火力助罷林思銘

「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁，昨晚表示遺憾未能達成奇蹟。圖為罷團志工群在新竹縣選委會前合影。（擷取自余筱菁臉書粉專）

2025/05/11 00:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩的「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁，昨（10）日晚間對罷免案未成立發表聲明，表示遺憾未能達成奇蹟；雖然罷團志工群像螢火蟲只有短暫地發出光芒，但她願這道光繼續照亮新竹縣，未來她希望大家整合罷團力量，協助第二選舉區罷免林思銘的團隊衝高安全份數，一起衝刺到三階罷免成功的終點。

余筱菁的聲明先和大家致歉，她說，經過選委會的剔除後，合格數量為「19521」份，離法定門檻「21527」份，被剔除的實在太多，無法達成門檻，很抱歉沒有辦法達成奇蹟。但她想說的是，這段時間以來，團隊志工已經氣力完全放盡，從一開始被嘲笑、不看好，但現在離終點就差一步的距離，「我們好努力好努力，好希望最後可以成真。」

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余筱菁說，雖然很遺憾的最後奇蹟沒有發生。但她要感謝大家從來沒有放棄過我們，她要感謝所有罷免徐欣瑩的夥伴們，照耀新竹縣的光芒，也要感謝所有前來支援的外縣市罷免團隊，還有新竹縣所有的民進黨公職，還要特別謝謝反共護台志工聯盟的曹興誠董事長，與民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方，默默做我們最堅實的後盾。

余筱菁表示，「雖然我們就像螢火蟲一樣，只有短暫地發出光芒。但我希望，這道光可以繼續照亮新竹縣、照亮台灣的每一個角落。」所以她要拜託大家，未來新竹縣還有第二選區罷免林思銘的團隊要為補件而努力，請大家可以的話，全力的幫忙新竹縣。一起努力把罷免團隊的力量整合，不要再留下任何一個遺憾，一起衝刺到三階罷免成功的終點。

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