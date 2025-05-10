差2006份！罷免徐欣瑩2階壓線送件 最終19521人連署未過關

罷免徐欣瑩2階壓線送件，新竹縣選委會晚間10點50分完成清點，罷免案依法連署人數應為21527人，經清點計19521人，將函報中央選舉委員會逕為罷免案不成立之宣告。 （新竹縣選委會提供）

2025/05/10 23:27

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體，趕在第2階段的最後送件期限，於今（10日）下午5點半壓線將連署書送進新竹縣選委會；歷經5小時的清點，竹縣選委會表示，今晚10點50分完成清點工作，罷免案依法連署人數應為21527人，經清點計19521人，將函報中央選舉委員會逕為罷免案不成立之宣告。 徐欣瑩罷免案最終以2006份的差距未能過關。

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新竹縣選委會表示，今晚10點50分，新竹縣第1選舉區立法委員徐欣瑩罷免案連署人名冊全部清點完成，本罷免案依法連署人數應為21527人，經清點計19521人，因壓線搶於下午5點30分送進本會，未付清單，過程平和順利。

本案將函報中央選舉委員會逕為罷免案不成立之宣告。清點過程戴愛芬委員及常任監察小組委員許民憲2位律師全程作鎮指導，連署人名冊及影本收存本會地下室倉庫保管，政風處全程監督。

罷免徐欣瑩2階壓線送件，新竹縣選委會晚間10點50分完成清點，罷免案依法連署人數應為21527人，經清點計19521人，將函報中央選舉委員會逕為罷免案不成立之宣告。 （新竹縣選委會提供）

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