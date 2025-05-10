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    供電無虞！ 核三廠2號機17日除役 三接6月全量供氣大潭電廠

    中油第三天然氣接收站已完工，下月可全量供氣給大潭電廠。（資料照）

    中油第三天然氣接收站已完工，下月可全量供氣給大潭電廠。（資料照）

    2025/05/10 22:49

    〔記者鍾麗華／台北報導〕核三廠2號機將於17日停機除役，台灣將正式邁入非核家園。不過，立法院在野黨團提案修正「核子反應器設施管制法」，讓核三廠延役，最快13日三讀通過。官員表示，中油第三天然氣接收站已完工，下月可全量供氣給大潭電廠，而今年北中南各有大型燃氣機組陸續加入供電，新增機組容量遠高於核三廠2號機。

    行政院政委兼工程會主委陳金德表示，三接燃氣機組新建工程總經費965.62億元，為行政院列管重大公建計畫，目前整體計畫超前，三接項下共有8項工程已陸續完工，正進行各項運轉測試，拚6月營運供氣。

    中油也證實，三接已完工，3月中下旬完成兩次LNG船空船靠洩測試，4月初進行LNG船進氣測試，現正進行多項設備重複測試，以便下月正式運轉、全量供氣，未來全年供應300萬噸天然氣給大潭電廠，今年下半年就可供氣150萬噸。

    台電表示，大潭電廠是北部重要電力來源，配合用電需求成長，台電於2017年即展開燃氣機組新建工程，打造3部總裝置容量316萬瓩燃氣複循環機組，其中大潭8、9號機已於去年上線供電；7號機配合三接進度加入供電行列。而目前8、9號機由台中供氣、7號機測試階段也是台中供氣，下月三接正式運轉後，三機組將全數切換由三接供氣。

    陳金德指出，台灣目前只有高雄永安及台中設有液化天然氣接收站，導致須「中氣北送」或「南氣北送」，三接完成後，平衡北中南天然氣需求，並藉由海陸輸氣幹線系統相互調度及備援，確保供氣韌性。

    核三廠2號機執照17日屆期，台電表示，已及早規劃因應，啟動大型燃氣機組建置計畫，今年除大潭7號機外，興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，也將陸續加入供電行列，總裝置容量達480萬瓩，新增機組容量遠高於核三廠2號機的95萬瓩。

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