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    南韓藝人尹到怡問哪道台灣鯛料理最喜歡 黃偉哲金句神回

    南韓YouTube尹到怡與台南市長黃偉哲，一起享用台灣鯛料理。（台南市府提供）

    南韓YouTube尹到怡與台南市長黃偉哲，一起享用台灣鯛料理。（台南市府提供）

    2025/05/10 22:27

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南韓女團FANATICS出身的藝人尹到怡，近期透過個人YouTube頻道分享身為韓國人在台灣的生活點滴。這次她專程到台南學甲區生態養殖場拍攝影片，並品嚐美味台灣鯛，市長黃偉哲客串共同製作家常鯛魚料理，一起宣傳台南美味。

    尹到怡特別喜愛台南這座充滿美食與人情味的城市，這次到學甲區「亮哥生態養殖場」，除了了解當地的生態養殖，她還大膽挑戰親自下水捕魚，雖然在水中連站穩都有困難，但在亮哥與亮嫂協助下，成功捕捉到一尾超大台灣鯛，令她驚訝不已、驚呼連連。

    黃偉哲表示，台灣鯛不只是食材，更是台南智慧養殖與漁業轉型的象徵，同時也是台灣水產在國際市場中的亮眼「名片」，通過國際交流與政策支持，可以讓世界看到台灣的好滋味，幫助台灣鯛這樣具競爭力的漁產品，順利拓展海外市場，這將是未來產業升級與永續發展的關鍵。

    在捕魚體驗之後，自認不擅長下廚的尹到怡，在亮嫂的指導下，與黃偉哲共同製作3道家常鯛魚料理，包括台式鹽烤鯛魚、鯛魚粥，以及創意結合韓式風味的泡菜鯛魚飯。黃偉哲也展現親民一面，學起時下年輕人最流行的韓國形容詞，將韓式泡菜鯛魚飯形容為「sexy food」，現場氣氛十分輕鬆有趣。

    當尹到怡問到最喜歡哪一道台灣鯛料理時，黃偉哲幽默回應說：「小孩子才做選擇，我全都要！」最終，他挑出了自己最喜愛的幾道料理，包括魚下巴、黃金鯛魚塊、泰式酸辣鯛魚和照燒鯛魚片，充分展現台灣鯛料理在地多元又國際化的魅力。

    尹到怡在「亮哥生態養殖場」體驗捉台灣鯛。（台南市府提供）

    尹到怡在「亮哥生態養殖場」體驗捉台灣鯛。（台南市府提供）

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