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    藍白還假於民！楊瓊瓔批綠：沒版本還稱挺勞工 誰在擋放假？

    國民黨立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔辦公室提供）

    國民黨立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔辦公室提供）

    2025/05/10 21:38

    〔記者劉宛琳／台北報導〕「還假於民」修法昨天三讀通過，國民黨立委楊瓊瓔表示，民進黨投票反對、卻又說「不反對放假」，更批評在野倉促立法，請問執政黨執政9年了，真有心要討論，哪會沒時間？而這會期無論行政院或民進黨委員都沒提修法版本，甚至還有綠委撤案，難道這叫挺勞工？

    楊瓊瓔表示，還勞工國定假日修法，是她提出、十分重視的法案，國民黨團整合20多位委員的版本，列為這會期優先法案，而且更是她總質詢的第一題、委員會對勞動部的必問題。

    楊瓊瓔指出，而無論是行政院長卓榮泰或勞動部長洪申翰，兩人都態度模糊，完全沒有院版的規劃，簡單來說，內政部就是主張不立法。

    楊瓊瓔說，現在在野立法通過了，執政黨才來罵在野不重視其他紀念日，如果綠委真的這麼重視這些日子，為何執政黨閣揆不表態、執政黨立委不提案？

    楊瓊瓔說，她的立委辦公室也一路參與修法協商，其實就是民進黨只出一張嘴，不想還假又不敢說反對，但實質上又想杯葛在野黨推動，於是就出現了協商過程中，民進黨委員每條都有意見，卻每條都沒實質建議，只想拖延再拖延。

    楊瓊瓔強調，這絕對不是我們想要看到的政治，沒有作為、沒有論述就該檢討，而不是什麼都怪罪在野黨。她也提醒，在這次修法中，如果在野席次不夠，只會放不到假，勞工被當「塑膠」欺負，顧民生、謀求公眾利益是瓊瓔的堅持，會繼續努力，請大家一起團結支持。

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