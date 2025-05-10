立院解凍文化部預算、增國假 桃園罷團批藍委「政治操作」討好選民

二階連署罷免時機，立法院先後解凍今年度文化部預算、新增「4+1」天國假，桃市公民團體抨擊藍委政治操作。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/05/10 21:44

〔記者黃政嘉／桃園報導〕二階連署罷免送件時機，立法院先後解凍今年度文化部預算、新增「4+1」天國定假日，桃園市公民團體抨擊，「這明顯是藍委為討好選民而做的政治操作」。「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊志工張先生質疑，要不是看見民怨四起、罷免壓力臨頭，這些人怎麼會突然改變立場、放行預算？

第五選區「罷呂清玲」志工張先生批評，立法院教育文化委員會7日將今年度文化部49案逾34億凍結逾算全數解凍，「這不是悔悟，是藍委為討好選民而作秀」。何況行政院近日提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，立法院國民黨團提刪除國土安全韌性1500億元，這不是砍得更大條？

請繼續往下閱讀...

第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick也批評，藍委起初凍結那麼多預算，後來再全數恢復，是「莊孝維」？文化部預算關係到文化宣傳的時效性，解凍要無縫接軌馬上作業根本來不及，再者，通過「紀念日及節日實施條例」像台灣光復節、行憲紀念日都具政治意涵，中國國民黨傳遞出的訊息，就是「站在中國立場處理台灣事情。」

第三選區「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷免立委魯明哲總召Dora也認為，藍委解凍文化部預算、新增國定假日，不免感到都是因為快被罷免掉而做的小動作，國民黨團提的休假節日有「政治意涵」自肥之意，相較之下，民進黨的提案版本，較能真正貼近台灣人意義的假日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法