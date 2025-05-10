藍白拚下週修法核電延役 行政院：須確保核電機組安全性

行政院發言人李慧芝說，核能發電機組的安全確保，是國家對於人民最基本的責任。（資料照，行政院提供）

2025/05/10 21:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕核三廠2號機即將於17日停機除役，台灣正式邁入非核家園。不過，立法院在野黨團提案修正「核子反應器設施管制法」，讓核三廠延役，最快13日三讀通過。行政院發言人李慧芝今（10）日說，核能發電機組的安全確保，是國家對於人民最基本的責任，核安會之前就說，若核管法修法通過，仍需由能源主管機關經濟部與台電公司先依能源需求及延役可行性進行考量，並確認符合核電使用的3個前提。

此外，有關核電廠延役，也須採用和國際一致的安全標準，並依法進行電廠老化評估、設備檢查與更新等。台電公司也需解決用過燃料貯存空間不足問題，再向核安會提出申請。

請繼續往下閱讀...

李慧芝說，國家有必要以國人安全為優先，對於已經使用40年、達到使用年限的核三廠2號機機組，政府仍會進行必要的安全檢查以及必要的評估。

經濟部也指出，核三廠2號機除役後，接續的電源供應早已有安排，以今年為例，預計將有大潭7號機、興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，遠大於核三2號機除役的95.1萬瓩，足夠支撐國內所有產業以及因應AI高科技發展所需要的發電量。

行政院會持續依照賴總統所揭示的二次能源轉型，繼續發展多元綠能，包括太陽光電、離岸風電、地熱等以逐步提高綠電供應占比同時推動深度節能，讓每一度電使用的效率、創造的價值能更提升，再加上利用科技儲能與電網韌性強化工程，提升區域性及全國用電穩定度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法