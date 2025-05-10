罷免藍委魯明哲、呂玉玲未達安全門檻 桃園罷團籲「趕緊來連署」

桃園市第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉團隊志工，今天在平鎮區中豐路協助「罷呂清玲」團隊宣傳收件連署書。（記者黃政嘉攝）

2025/05/10 20:34

〔記者黃政嘉／桃園報導〕全國大罷免行動第二階段近尾聲，桃園市六區公民團體儘管皆已送件，仍相互支援收件，衝高安全份數，罷免第三、五選區立委魯明哲、呂玉玲團隊這週單日僅收2位數「如雪崩式下跌」，罷免魯明哲距130%安全門檻還差1800份，罷免呂玉玲安全門檻則尚差2500份，籲民眾趕緊連署。

桃三、五選區位於平鎮區的共同固定聯署站：平鎮廣達站，今天站內下午未見填寫連署人潮，不過站內「罷呂清玲」團隊3位志工仍馬不停蹄地將空白連署書、宣傳DM，捲成一綑綑的紙捲，像飯捲一樣，因應下雨天，再加「雨衣」保護套，以防雨水沾濕連署書，讓志工外出掃街時，投進各家戶信箱，或發送給民眾，捲「飯捲」看似簡單，但志工細心捲完1捲，起碼需逾1分鐘以上。

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第二選區「全力一擊」罷免涂權吉團隊9位志工今天也在平鎮區中豐路，支援「罷呂清玲」團隊，沿街舉牌宣傳連署收件，1位上班族志工在路邊向騎士伯伯邀寫連署書時，起初伯伯不大有意願，在志工詢問原因下，伯伯向志工透露，因怕周遭友人看見、留下個資會曝光身分，所以不大敢簽，後來伯伯往前騎一小段路，看到填寫處還算隱密，才主動停下車，輕輕走到志工旁，小心翼翼地提筆連署。

記者在中豐路邊採訪志工時，恰巧遇上一部開車開在內線道的男子駕駛，停等紅綠燈時，刻意搖下車窗對著在外車道路邊的志工喊話挑釁「有沒有罷免賴清德！」重複數次，志工向記者說，她們常遇到這樣，已感覺很習慣，沒有近距離示威倒是還好，且身上有密錄器；姜姓志工則說，等二階罷免確定通過，他就要馬上買2張機票，叫2個在日本念書的孩子回來投票，一同罷免國民黨立委。

「罷呂清玲」團隊志工張先生表示，二階連署送件後，團隊陸續收到議員和其他罷團交來的連署書，增加了1000多份，但5日起，1天收到的連署書僅有2位數，如雪崩式下跌，很多人以為送件就是達標，不用再簽，但實際上距安全門檻還差2500份。

張先生分析，罷呂的二階法定門檻是28064份，成功送件數量是32061份，但要扣掉一階簽署過的近4000份，剩約28000份，還得考量可能填寫不合格的，一個不小心就可能無法達到法定門檻，團隊依照先前收件進度定收件期限到5月18日，過去第1個1萬份花了23天，第2個1萬份花了16天，第3個1萬份則花了15天達成，愈來愈多人簽過的情況下，現在已經是愈來愈難收，因此現在還不到鬆懈時刻，籲大家繼續催連署。

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora表示，現距130％安全門檻尚差1800份，近期收件量同樣雪崩式下跌，像目前中壢區的愛麵子固定連署站，單日收件剩30份，因此持續派志工作小蜜蜂收件。

「全力一擊」罷免立委涂權吉案領銜人Rick表示，二階送件後，持續收到民眾寄來的連署書，之後會做盤點，團隊志工仍拚勁充足支援桃三、桃五區志工收件。

桃園市平鎮區的固定聯署站：平鎮廣達站，志工持續收件衝高安全份數。（記者黃政嘉攝）

「罷呂清玲」團隊志工將空白連署書、宣傳DM，捲成一綑如飯捲一樣，再加「雨衣」保護套，由志工掃街各里、投進民眾信箱。（記者黃政嘉攝）

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