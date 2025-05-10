陳椒華宣布退出時代力量 未經家人同意不再參加政黨

前立委陳椒華表示，她今天寄出了退出時代力量黨籍聲明書，並認為放棄黨員身分會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務。（資料照）

2025/05/10 20:20

首次上稿 20:13

更新時間 20:20（時代力量回應）

〔記者李文馨／台北報導〕前時代力量立委陳椒華剛在臉書發文表示，她今天寄出了退出時代力量黨籍聲明書，並認為放棄黨員身分會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務。她也強調，沒有家人同意，她不會再參加政黨。時代力量對此回應，尊重陳椒華前委員的個人選擇。

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陳椒華表示，明天是母親節了，今天在徵求家人同意下，她寄出了退出時代力量黨籍聲明書到時代力量，經多次思考後決定在母親節前夕完成。

陳椒華說，她曾經身為時代力量黨公職及幹部，在卸任時代力量立委職務及黨務一年後，她認為放棄時代力量黨員身分會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，因此決定放棄時代力量黨員身份，在此特向支持者及時代力量的朋友表達感謝及報告。

陳椒華表示，卸任立委及教職後，家人仍繼續支持她參與NGO公益活動，而放棄時代力量黨籍，沒有家人同意，她也不會再參加政黨，這是她對家人的承諾。母親節前夕，秉持一向的堅持，希望能為母親台灣多盡一份力，即使老了、退休了，她也仍懷抱這樣的初衷與理想。

前立委陳椒華今天寄出退出時代力量黨籍聲明書。（圖取自陳椒華臉書）

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