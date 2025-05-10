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    中配遊行抗議補件喪失原籍證明 陸委會：疑難雜症都可解決

    挺陸配大遊行，民眾準備從中正紀念堂出發，高舉挺陸配反迫害反霸凌標語。（記者田裕華攝）

    挺陸配大遊行，民眾準備從中正紀念堂出發，高舉挺陸配反迫害反霸凌標語。（記者田裕華攝）

    2025/05/10 18:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨、更生黨今天共同舉辦「挺陸配、反迫害、反霸凌」遊行，從中正紀念堂一路到立法院群賢樓，訴求放寬具結替代方式，取代要求原中籍人士補件喪失原籍證明。對此，陸委會表示，目前措施已足可處理絕大多數狀況，有其他疑難雜症向移民署、陸委會和海基會反映，都可以得到解決。

    這場中配遊行隊伍下午3時從中正紀念堂出發，行經信義路、林森南路、濟南路，將在立法院群賢樓前短講、喊口號。遊行訴求放寬可具結替代補件喪失原籍證明的樣態，包括年滿65歲以上或中低收入戶或最近5年未前往中國，建議修正兩岸條例，對於取得中華民國身分證中配以具結書替代除籍證明。

    有中配表示，在1995年從江蘇來到台灣，也拿了台胞證，當年沒有被要求繳交喪失原籍證明；現在小孩都結婚了，過了30年才被要求補件，實在是很麻煩。另名中配說，目前整體社會風氣對中配很不友善，很多中配很怕「被貼標籤」，所以站出來遊行。

    挺陸配大遊行，遊行民眾至立院前表達訴求。（記者田裕華攝）

    挺陸配大遊行，遊行民眾至立院前表達訴求。（記者田裕華攝）

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