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    首頁　>　政治

    幽靈連署被起訴！南市藍營續推罷免 引發網友砲轟

    藍營在歸仁區持續推動罷免王定宇的2階連署。（記者吳俊鋒攝）

    藍營在歸仁區持續推動罷免王定宇的2階連署。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/10 18:04

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨台南市黨部發起罷免綠委王定宇、林俊憲，捲入幽靈連署疑雲，有11人涉及偽造文書與個資法被起訴，藍營今天在歸仁區仍持續推動2階連署，號召支持者熱情響應，不過網友嘲諷，「觀落陰叫好兄弟助場」，或者「到殯儀館前擺攤」，可能還會比較多。

    南關線國民黨市議員擬參選人翁語含表示，今天是她協助罷免綠委王定宇2階連署的第5場活動，所到之處，支持者陸續湧至，迴響都很熱烈。

    今天的罷免連署，在文化國小對面的黃昏市場旁設攤，歸仁警分局也派員戒護，秩序平和，翁語含強調，對於結果，她深具信心。

    罷免綠委王定宇2階連署的地點在臉書社團PO出後，引發網友熱議，有的回應：國民黨不要亂搞，甚至貼上藍營動員1份3元狂抄，還有涉及偽造文書被起訴等的相關新聞連結，直接打臉。

    也有人反問，想要簽的是罷免國民黨不分區立委謝龍介，請主辦單位「幫我準備一下」，網友更譏諷，「擺殯儀館前，可能連署會較多」。

    還有網友建議「觀落陰叫些好兄弟幫忙助場」，但也提醒「事後記得多燒一點，不然翻臉就尷尬了」。

    藍營在歸仁區持續推動罷免王定宇的2階連署。（記者吳俊鋒攝）

    藍營在歸仁區持續推動罷免王定宇的2階連署。（記者吳俊鋒攝）

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