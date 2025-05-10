罷免徐欣瑩壓線送件！罷團：堅持將每一份囑託送進選委會

罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體志工群在新竹縣選委會前召開記者會，宣布無論份數多少，堅持把每一份囑託，把大家給我們的力量，堅堅實實的交到選委會，希望最後的結果不讓大家失望！（記者廖雪茹攝）

2025/05/10 18:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「這一戰我們不可以缺席」！罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體趕在第二階段最後送件期限，今（10）日下午4點半在新竹縣選委會前召開記者會宣布，無論份數多少，堅持把每一份囑託，把大家給的力量，堅堅實實的交到選委會，希望最後的結果不讓大家失望！罷團下午5點半送進最後一批送來的連署書，縣選委會預估今晚9點左右完成清點。

「除舊汰欣」罷團召開「罷免徐欣瑩，請支援收瑩；自由島嶼民主開花」罷免送件記者會，罷團志工代表哈比發言說，很高興我們打了一場很驕傲的戰！我們這一區非常非常的困難，但是所有的志工都沒有放棄。今早竹北、新豐、湖口都在下著大雨，所有志工都撐雨傘穿雨衣，在大雨中請大家出來連署，因為我們覺得這一戰我們不可以缺席。

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哈比說，很抱歉，因為直到最後一刻，仍有各地湧入交付連署書給我們，所以到現在我們自己也不知道最終的份數是多少。但是無論多少，我們都會把每一份囑託，把大家給我們的力量，堅堅實實的交到選委會。我們希望大家的聲音可以被在國會任性妄為、毀憲亂政的立委知道：他們不可以辜負我們的期待。

哈比接著說，雖然這一路上，很榮幸請到前新竹縣議員余筱菁擔任罷團領銜人，余筱菁十分尊重志工，許多決策都是由一群完全沒有政治經驗的素人，大家絞盡腦汁希望可以把這一戰打得很漂亮，當然有很多做不好旳地方，可以讓某一些人失望，在此也說聲抱歉！但是她仍然對志工群感到非常驕傲。

哈比除了感謝竹一每一位辛苦的志工，還有很多幫助他們的朋友，包括竹二罷團志工群、新竹縣雙罷志工團以及一路最支持他們的林志潔老師，還有罷免徐巧芯、洪孟楷、葉元之、王鴻薇等團隊的支援、鼓勵及指導。她說，我們感受到這是「同島一命」，所有人都在為大罷免而努力，所以她要代表竹一志工團說聲謝謝。

哈比最後強調，這一戰不是結束而是開始，我們希望所有的人民可以知道，從今天開始我們要花更多的時間來監督這些被我們選出來的政治人物，要讓他們知道，人民才是這片土地的主人。「我們有資格選出他們，就有資格罷免他們」。現場掌聲響起！加油聲此起彼落。最後，她再次謝謝所有的志工團隊，也謝謝這兩萬多份囑託給我們的連署書，希望可以不讓你們失望！我們會繼續加油！

罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體趕二階最後送件期限，罷團志工群下午5點送件到新竹縣選委會。（記者廖雪茹攝）

罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體志工群下午在新竹縣選委會前召開「罷免徐欣瑩，請支援收瑩；自由島嶼民主開花」罷免送件記者會 （記者廖雪茹攝）

罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體下午5點送件到新竹縣選委會。（記者廖雪茹攝）

罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體下午5點送件到新竹縣選委會。（記者廖雪茹攝）

罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體下午5點送件到新竹縣選委會。（記者廖雪茹攝）

新竹市雙罷總部發言人林志潔（左）也到場聲援。（記者廖雪茹攝）

罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體壓線送件到新竹縣選委會。（記者廖雪茹攝）

新竹市雙罷總部發言人林志潔（左）也親到場聲援，鼓勵汰舊除欣罷團領銜人余筱菁（右）和所有志工團。（記者廖雪茹攝）

新竹縣選委會預估今晚9點左右完成罷團送來連署書的清點工作。 （記者廖雪茹攝）

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