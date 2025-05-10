挺陸配遊行白狼也來了 游智彬轟民進黨違法亂紀：該除籍的是賴清德

新黨、更生黨今天共同舉辦「挺陸配、反迫害、反霸凌」遊行，新黨副祕書長游智彬帶隊走在前方拿麥克風批評民進黨。（記者田裕華攝）

2025/05/10 17:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕新黨、更生黨今天共同舉辦「挺陸配、反迫害、反霸凌」遊行，從中正紀念堂一路到立法院群賢樓，現場更擺有罷免民進黨立委吳沛憶的臨時連署站。新黨副祕書長游智彬痛批民進黨違法，更指民進黨說「陸配都是妓女」，該除籍的不是陸配而是賴清德，帶領現場民眾高喊民進黨下台、賴清德下台。

游智彬說，民進黨傷害了我們的婚姻，傷害兩岸的家庭，媽祖和陸配一樣都是從中國大陸過來的，民進黨不疼惜陸配，就是民進黨在欺負媽祖，我們要把違法亂紀的民進黨拉下來，跟民進黨幹到底。

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游智彬還說，「民進黨竟然說陸配都是妓女，這種夭壽的民進黨我們是不是要跟他拚了！」民進黨在給陸配汙名化，當年德國人就是先汙名化猶太人再殺猶太人，民進黨今天修理陸配，後天會不會修理外配？再來就是修理外省人，如果大家不站出來民進黨會各個擊破。

統促黨主席、白狼張安樂說，「兩岸一家親，和平統一救中國！」大陸的姊妹就是我們的姊妹，台灣人在大陸大陸把你當同胞，但大陸姊妹在台灣是弱勢裡的弱勢，在台灣誰在鼓動武統？就是賴清德，但賴清德嫁禍給大陸姊妹，簡直無恥，每個大陸同胞都把台灣當親人，為什麼我們把大陸人當敵人，是誰造成的？也是賴清德。

新黨發言人陳麗玲說，在座所有的陸配和陸配所有的家人，「我們都是中國人對不對！」既然生長在台灣，就要依法論法，為什麼陸配來台灣30年還要繳除籍證明？時效早就沒了，拿到中華民國身分證就說你在大陸沒有戶籍。

統促黨主席、白狼張安樂說，「兩岸一家親，和平統一救中國！」大陸的姊妹就是我們的姊妹。（記者田裕華攝）

大人小孩一起手舉「挺陸配、反迫害、反霸凌」標語。（記者田裕華攝）

統促黨也到場高喊兩岸一家親，批評賴清德讓大家把大陸人當敵人。（記者田裕華攝）

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