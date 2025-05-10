罷免謝衣鳯催 下去！「謝家白宮」前設攤 罷團拚最後1哩路

彰化罷免團隊到謝衣鳯的溪州家鄉，俗稱「謝家白宮」對面設攤連署。（彰化罷團提供）

2025/05/10 17:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯2階連署已突破2萬份，但距安全門檻2萬7千份仍有差距，罷免團隊今（10日）來到謝衣鳯的溪州家鄉、俗稱「謝家白宮」對面設攤連署，儘管天候不佳，現場仍有十多名民眾冒雨前來簽署支持。彰化罷免團領銜人陳世雄說，最後交件是5月13日，會把握最後一分一秒，繼續收集連署書。

彰化罷免「缺衣不可」連署交件日為5月13日，罷團訂出5月10日達標，不過目前仍有約7000份差距，罷免團已與民進黨彰化縣黨部合作，從5月7日開始舉辦車隊掃街，並設置快閃連署站，包括北斗、二林、溪湖等地，模仿傳統選舉方式進行衝刺。同時，當地議員也加入徵集連署活動。

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目前統計，議員洪騰明繳交1321份連署書、劉珊伶議員繳交1145份、洪子超議員繳交107份、李俊諭議員繳交34份連署書。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，彰化罷免行動進入最後「決勝時刻」，舉辦大掃街街時剛好遇到白沙屯進香活動，眾人趕緊祈求大罷免大成功，結果剛求完，就有香燈腳停下腳步表明要寫連署書，最令人感動的是，還有位民眾專程等車隊到來，遞交一疊連署書，表示這是全家人的心願，罷免一定要成功。

陳世雄表示，離最後交件日只剩3天，罷免團會持續動員，並將重點放在「深藍」票倉溪州。他直言，過去溪州太過保守，甚至有民眾因擔心被標記而跑到北斗簽署，但大家不要再恐懼，「溪州不是誰的地盤」，強調全台志工將持續支援彰化到最後一日。

陳世雄認為，這場全台大罷免運動不僅是地方政治的動員，更是對國民黨及其親中立場的反擊，若最後能成功罷免20席立委，將有助減少中國的滲透，他強調，全世界各國都在制裁中國，只有台灣還在迎中媚共，這樣會讓國際誤判台灣立場。

此外，陳世雄批評國民黨主席朱立倫指責總統賴清德為「獨裁者」的言論，是讓全世界看笑話，卻不敢批評習近平，根本是草包一個，他強調，台灣應與民主陣營站在一起，堅定反對中共霸權，大罷免結果無論成敗，展現的就是台灣人民對自由民主價值的選擇。

彰化罷團與民進黨彰化縣黨部合作，連三天舉辦車隊掃街，車隊到「謝家白宮」高喊大罷免。（民進黨彰化縣黨部提供）

彰化第三選區議員加入徵集罷免連署活動，議員洪騰明繳交1321份、劉珊伶議員（左4）繳交1145份、洪子超議員繳交107份、李俊諭議員繳交34份。（民進黨彰化黨部提供）

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