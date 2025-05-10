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    葛如鈞稱罷團日薪2千、月薪8萬 山除薇害指抹黑：自費投入行動

    國民黨立委葛如鈞。（資料照）

    國民黨立委葛如鈞。（資料照）

    2025/05/10 16:54

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨立委葛如鈞昨（9日）於網路節目中，稱聽說罷免團體志工日薪2千，全職月薪8萬元；國民黨立委陳玉珍也質疑罷團連署書包膜經費來源。對此，罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」今發聲明，批評二人言論誤導視聽，團隊對於惡意抹黑表達嚴正譴責，也呼籲民主並非透過權力、語言暴力打壓人民正當訴求，並要求葛如鈞向35個罷團及志工道歉。

    「山除薇害」表示，全台罷免團體多為基層公民自發組織，志工出於對公共事務的關懷與民主制度的信仰，自費投入行動、忍受壓力與挑戰，並無所謂「高薪聘用」，葛如鈞所言「月薪八萬」等說法毫無事實依據，屬不實指控，對志工人格與整體民主運動造成極大傷害。

    「山除薇害」批評，葛如鈞身為民意代表，竟於公開媒體平台任意散布誇大不實言論，嚴重誤導公眾、污衊民間民主實踐，已超越言論自由範疇。

    「山除薇害」強調，《憲法》與《公職人員選舉罷免法》保障人民對公職人員行使罷免權的正當性，罷免團體依法發起活動，旨在促進問責與民主深化，不容被特定人士惡意抹黑、汙名化，共同呼籲葛如鈞，應即刻收回不實言論，公開向35個罷免團體及全體志工致歉。

    「山除薇害」也說，可以體諒陳玉珍急於為國民黨身陷連署造假的司法風暴中，亟欲為罷免選情開脫而控訴罷團經費來源，該團隊回應，基於保護民眾辛苦簽署一筆一劃寫下並親自簽名的連署書，遇天候不好自然會擔心雨水浸濕而進行外層防水，連署書包膜一事實屬無稽之談。

    「山除薇害」呼籲，民主政治應以事實對話，而非透過權力位階、語言暴力打壓人民的正當訴求，團隊將持續推動合法罷免程序，守護公民參與空間，拒絕抹黑、對抗謠言，還原事實；也期待選民們看見葛如鈞與陳玉珍低劣的問政品質，於罷免投票時，針對國民黨籍區域立委投下同意罷免。

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