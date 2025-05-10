4天國假續吵！林佳瑋稱民進黨全部撤案 沈伯洋：欺負一般人不懂議事

立法院院會三讀通過「紀念日及節日實施條例」。（資料照）

2025/05/10 17:16

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立院昨日通過新增「4+1」天國定假日，民進黨立委全體反對引發討論。立委沈伯洋昨解釋，是民進黨提的假日被拒絕；不過前時代力量立法委員邱顯智國會辦公室主任林佳瑋卻跳出來痛批沈伯洋造謠，並稱民進黨自己的提案，後來全部都撤案了。對此，沈伯洋再度發文回應解釋，並稱：「不是沒提案就代表沒參與；也不是你不懂立法程序，我們就得陪你造謠。」

立法院昨（9）日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」天國定假日。民進黨全體投下反對票，被推上輿論風口浪尖。沈伯洋昨日表示「我們提的假日完全被拒絕」。不過，過往積極爭取勞權的林佳瑋今（10）日在臉書PO文，條列4項回擊沈伯洋。其中針對沈的「我們提的假日完全被拒絕」一句，林佳瑋質疑，民進黨雖有提案，但後來全部撤案了，這叫做「我們提的假日完全被拒絕」？林佳瑋並要求民進黨立委，拿出法案，白紙黑字寫下來，「還是轉型正義跟台灣價值，只能嘴巴說說，不能真的提案落實？」

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針對此點，沈伯洋今日在臉書PO文再度回應表示「資訊落差的造謠又來了」。他說，這就是欺負一般人不懂議事。因為除了提案，有各種方式來修法。他條列5點表示：

1.紀念日是行政院核定，比如蔡英文時期核定了白色恐怖記憶日。

2.國民黨想要把他改成「由立法院修法來決定紀念日」。

3.我們不想隨之起舞，但是仍舊在這個基礎上，協商時提出，那至少把國家主權日、婚姻平權日加入。

4. 當時藍白答應了。所以審查報告第11010735號有婚姻平權日。

5. 結果昨天表決，又用「最高機密版」，幹掉了以上節日。所以我才說，我們提的被幹掉了，而且連白恐都拿掉了。

沈伯洋說，看到有人惡意造謠，說沒提案，怎麼可能被封殺？「笑死，誰規定一定要用提案？我好幾次去參與協商，都直接針對我沒提的案子給建議，然後離開。」

沈伯洋還說，他一看造謠的作者，竟然是邱顯智以前的國會主任，在挺國民黨立委牛煦庭，實在訝異，因為畢竟對於要不要放假這件事，自己反而跟他們立場相近，而昨天只是在討論紀念日被惡意沒收一事。

最後，沈伯洋也不滿地表示：「不是沒提案就代表沒參與；也不是你不懂立法程序，我們就得陪你造謠。」

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