自稱31歲中配女兒喊遭汙名化！網查她前1天貼文 突然長3歲

女網友發文稱：「我是陸配的女兒，今年31歲……」認為中配遭到污名化。但網友發現她前1天發文，提到自己28歲。（擷取自謝知橋臉書）

2025/05/10 19:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國配偶亞亞等人因發表武統言論，遭移民署廢除居留許可。移民署要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，引發議論。有女網友就在社群平台發文稱：「我是陸配（中配）的女兒，今年31歲，我媽媽來台灣已經35年了。」並認為中配遭到污名化。不過有網友點入她帳號，發現她前1天才發一篇貼文，提到自己28歲，讓網友看了忍不住諷「一暝大三歲」。

中配涉及武統言論遭廢除居留許可案，及後續移民署要求部分中配補件「喪失原籍證明」，引發討論。今（10）日更生黨、新黨也舉行「挺陸配、反迫害」大遊行。

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另外，在事件爆發後，「Threads」等社群平台上也出現疑似「模板」貼文。有不少放著年輕貌美女子頭像的帳號，發文：「我是陸配女兒，今年31歲，我媽媽嫁來台灣35年」。文中提及媽媽收到通知很慌張，最後還請大家口下留情，並稱此對正常生活的中配是汙名化、歧視。

不過，網友實際點入其中一名「女網友」帳號後，發現該名自稱31歲的中配女兒前一天才發文問：「85年出生的朋友們，你們現在過得如何呢？我們28歲了。」

對此，作家謝知橋在臉書PO文分享此事，網友也在下方紛紛表示：「跟你說，脆一堆假帳號喔」、「三天老三歲」、「一下28，一下31，果然是妖怪」、「脆真的是一堆網軍帳號」、「很多中國共產黨的臉書、脆的詐騙假帳號啊，而且都是盜用女生的圖」、「網軍遍地，專洗白痴腦零知草」。目前Threads上已經無法搜到該帳號資訊，疑似已經刪除或暫時關閉。

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