多名藝人聲援剴剴案 呼籲加重兒虐刑罰、看見異狀就通報

台北101董事長、藝人賈永婕希望司法給剴剴一個公道，不能讓一群惡魔有任何寬貸，絕對要重懲。（記者吳柏軒攝）

2025/05/10 16:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕全台眾多關心兒少權益的家長與公民串聯組成「剴剴網路媽媽/群」，今（10日）發起「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動，並有多名藝人前來聲援，並控訴難以想像有惡魔施加大人都無法承受的虐待到1歲小孩身上，呼籲加重兒虐刑罰，並呼籲大家看到任何孩子有異狀就通報。

1歲大剴剴遭劉姓保母姊妹虐待致死案，引發海內外民眾心痛關注，並在今天下午2點發起凱道集會，現場更聚集許多知名藝人、歌手等前來聲援，包含：陳宥心、何璦芸、張喬菲、羅友志、邱振哲、GINO、李佩甄、賈永婕、楊晨熙、LINDA琳妲等。

請繼續往下閱讀...

GINO痛心表示，怎麼會有這麼沒人性的人，希望盡一份心力讓更多人知道剴剴案，主要訴求更是希望虐童加重刑責，自己作功課發現，虐死18歲以下判無期徒刑與10年以上有期徒刑，虐死7歲以下則加重二分之一，但「無期徒刑加重一半還是無期徒刑！」舉新加坡保有鞭刑與死刑，希望台灣朝此邁進；另針對剴剴案的保母，GINO認為是假性認罪，強調應加重刑責、不得假釋，透過峻罰才能讓沒有人性的惡魔畏懼不敢犯案。

賈永婕表示，自己就是一個媽媽，很心痛、悲憤不平，剴剴這麼小的孩子經歷這麼多的虐待，這不是不當照護，這是蓄意虐殺，走出來是希望司法給剴剴一個公道，不能讓一群惡魔有任何寬貸，絕對要重懲；至於集會曾被連結與中國有關係，賈永婕認為這也太多聯想，相信此時此刻，站在集會的人，都是幫剴剴爭取到最後一點公平正義。

楊晨熙說，從319剴剴案開庭審理至今，大家持續關注，希望逐漸發酵，讓全社會重視兒虐，對於虐殺剴剴的保母，雖然有認罪，但仍求輕判，痛批「滿令人髮指的」，他們對剴剴做的，連大人都無法承受，看到這裡很受不了，希望集結力量，為剴剴發聲。

LINDA琳妲也說，今天集會不分國家、政治、男女，有中南部甚至海外的家長，帶著孩子一起來聲援，感動大家讓社會變得更好，她更在台上哽咽，孩子沒有語言能力，只能無奈被虐，只能靠我們大人去幫忙聲援，想要呼籲大家虐童零容忍。

李佩甄說，明天母親節是讚頌媽媽的偉大，而媽媽的工作就是讓小孩安全，希望大家響應，兒虐零容忍，看到小孩有任何異狀，通報不要遲疑。

藝人GINO痛心剴剴案，希望盡一份心力讓更多人關注，主要訴求更是希望虐童加重刑責、不得假釋。（記者吳柏軒攝）

藝人李佩甄也參加「終結兒虐，陪你長大」凱道集會，希望大家響應，兒虐零容忍，看到小孩有任何異狀，通報不要遲疑。 （記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法