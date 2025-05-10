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    「終結兒虐」凱道集會提6訴求 促設兒少保護部、增訂虐殺兒童罪

    「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，今（10）日在凱道上舉行，許多民眾自發前往參與，手持著標語牌表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，今（10）日在凱道上舉行，許多民眾自發前往參與，手持著標語牌表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/10 15:56

    〔記者吳柏軒／台北報導〕剴剴兒虐案引起海內外網路民眾群情激憤，許多爸爸媽媽光看新聞敘述都心痛落淚，今（10日）眾人在凱達格蘭大道集會「終結兒虐，陪你長大」，並提出6大訴求，包含設立兒少保護部、增設兒少保護專責醫師、兒虐專責社工、推動預防性訪視與視訊訪視，刑法增訂虐殺兒童罪，未定案下迅速隔離受虐兒童與疑似加害人等。

    集會活動由「剴剴網路媽媽群」發起，活動召集人李侑宭表示，提出6大訴求，建立從前端來搶救孩子的機制，包含參考南韓成立兒少保護部；參考芬蘭與英國建立訪視助理員制度及預防性訪視；訓練社工、警察等提升兒虐判斷專業；增訂刑法271-1條「虐殺兒童罪」，解決兒虐案長期輕判問題。

    來自馬來西亞的彭媽媽也說，面對剴剴案感到悲傷且震驚，今天更是為了剴剴而來，與丈夫帶著孩子來到台灣，強調「保護兒童是每一個大人的職責！」且剴剴案滿多人知道，已成為國際化案件，而自己孩子也2歲，無法想像竟有人如此殘忍對待一個孩子，但孩子沒辦法替自己發聲，因此希望藉此呼籲更多人關注。

    現場也有許多知名藝人、歌手等前來聲援，包含：陳宥心、何璦芸、張喬菲、羅友志、邱振哲、GINO、李佩甄、賈永婕、楊晨熙、LINDA等。如GINO認為，應該加重虐兒刑責、不准假釋等。賈永婕也表達心痛，認為此案就是蓄意虐殺，絕對要嚴懲這群惡魔。李佩甄也呼籲，兒虐零容忍，大家看到任何小朋友有任何異狀，都通報不要遲疑。

    今日大會預估現場人潮從台北賓館蔓延到中山南路，以及加上網路，共收集到8萬4467份陳情書，後續將送往各政府單位，改革制度，今更公開譴責雙北市政府跟兒福聯盟，認為雙北市政府在剴剴案中推卸責任、全面無能，兒福聯盟則訪視怠惰、毫無檢討，要求3個單位出來對剴剴道歉。

    活動大會現場更高呼口號：「保母殺人、求處死刑」、「虐童不是過失是殺人」、「設立兒少保護部、守護孩子第一步」、「兒虐零容忍、重判不假釋」，以及最後大喊：「雙北道歉、兒福解散」！（16:05更新）

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，今（10）日在凱道上舉行，許多民眾自發前往參與，手持著標語牌表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，今（10）日在凱道上舉行，許多民眾自發前往參與，手持著標語牌表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，今（10）日在凱道上舉行，許多民眾自發前往參與，手持著標語牌表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，今（10）日在凱道上舉行，許多民眾自發前往參與，手持著標語牌表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

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