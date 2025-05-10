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    蔣萬安稱綠營不敢批陳其邁曾提納粹 簡舒培：還在瞎扯民進黨救援

    台北市長蔣萬安就納粹議題與市議員簡舒培爭鋒相對。（本報合成，資料照）

    台北市長蔣萬安就納粹議題與市議員簡舒培爭鋒相對。（本報合成，資料照）

    2025/05/10 16:59

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫日前將台灣比做納粹引發國際撻伐，此議題也成台北市議會攻防焦點，台北市長蔣萬安9日表示朱言論「不恰當」，不過也為此舌戰民進黨議員林亮君、簡舒培等人，批評民進黨「雙標」不敢批評高雄市長陳其邁曾經也提納粹。對此簡舒培表示，世壯運舉辦前夕，蔣萬安不顧台北市形象，還在瞎扯民進黨救援？

    簡舒培在臉書PO文表示，國民黨前陣子一口一個「反綠共」喊得很開心，沒想到在「反共」之間加了「綠」還是會讓中共生氣氣，朱立倫竟改用他國的歷史傷痛來做政治消費，讓德國在台協會罕見地以英文發出聲明，直接點名「Kuomintang （KMT）」、「Mr. Eric Chu」公開譴責，目前包括歐洲經貿辦事處、荷蘭、比利時、法國、英國、瑞典等歐洲國家都轉發聲明，共同譴責朱立倫，以色列辦事處也表達譴責。

    簡舒培指出，朱立倫以一己之力惹毛整個歐洲，面對多國譴責，卻反批外國政府不應該干預各國的內政，國民黨台北市議會黨團書記長還直接說，要把德國在台協會驅逐出境？！以前讀歷史課本覺得義和團很荒謬，沒想到竟然會在2025年看到活生生的「立倫太后與他的義和團」！

    簡舒培續指，朱立倫犯國際社會大忌，但雙北世壯運下週就要開幕，屆時將有6550位外籍選手來台參賽，而上述譴責朱立倫的7個國家當中，也有485名參賽選手參賽，如果這些選手也公開向朱立倫抗議，難道蔣萬安也要把他們驅逐出境？

    簡舒培說，因此，「我要求台北市政府對朱立倫的言行發布公開聲明」，表達市府對這些不當言論的立場，沒想到蔣萬安竟然不斷跳針咆哮說民進黨不敢提王義川、陳其邁。

    簡舒培質疑，請問蔣萬安，王義川、陳其邁是要舉辦世壯運的首長嗎？他們的言行有被德國在台協會及其他國家公開譴責嗎？如果蔣萬安認為議員雙標，要不要發文詢問這些國家為什麼不批評王義川及陳其邁？反正整個國民黨也沒人在怕丟臉的嘛！

    簡舒培直言，身為台北市長，請蔣萬安以台北市的國際形象為重，表明市府的立場，共同譴責朱立倫的不當言論，尊重從世界各地來台參加世壯運的選手！

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