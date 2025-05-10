43席變45席 中選會核定下屆雲林增2席原民議員

雲林縣雖沒有原住民部落，但有1600多名山地原住民及1600多名平地原住民，縣府每年舉辦原住民豐年季等活動。（雲林縣府提供）

2025/05/10 15:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕《地方制度法》去年修法通過，增訂無山地鄉鎮市的山地原住民保障名額，再加上雲林平地原住民人口超過1500人，所以下屆可增加2席議員。縣府民政處長蕭德恕日前在縣議會答覆議員質詢表示，中央選委會已核定雲林縣議會下屆各增加一席山地、平地原住民議員。

本月7日雲林縣議會定期會縣府民政處工作報告，議員陳永修關心下屆議會增加2席原住民議員席次，陳永修說，截至上月底全縣人口數為65萬6700多人，其中原住民有3000多人，依法可增加2席原住民保障名額，即山地原住民、平地原住民議員各1席。

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蕭德恕答覆表示，目前雲林縣議會有43席議員，根據去年通過的《地方制度法》修正案，雲林可增加一席山地原住民，另目前平地原住民人數現有1600多人，也可增加一席平地原住民，因此下屆雲林縣議會議員席次變為45席，這部分中選會已核定。

雲林縣議會目前43席議員分6個選區，第一選區斗六、莿桐、林內有10席，第二選區斗南、古坑、大埤有6席，第三選區虎尾、土庫、褒忠及元長有9席，第四選區西螺、崙背、二崙有6席，第五選區台西、四湖、東勢、麥寮有7席，第六選區北港、水林、口湖有5席。

據指出，去年修法通過確定雲林增加一席平地、一席山地原住民議員共2席，就有符合資格且有意願從政者已積極佈局。

蕭德恕指出，目前席次43席，山地、平地原住民人數達1500人，目前縣內山地有1600多人、平地原住民也有1600多人，中央選委會已核定雲林縣議會下屆增加一席平地原住民及一席山地原住民議員。

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