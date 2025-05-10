納粹說後再嗆外國別干預內政傷害台灣國際形象 黃帝穎：朱立倫要向台灣人民道歉

朱立倫上午原取消站台罷免吳沛憶連署，但因有志工仍到場，他仍前往致意。（國民黨提供）

2025/05/10 15:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫以「納粹」、「希特勒」批評執政黨。德國在台協會發聲明「對朱立倫的言論感到失望與不安。」朱立倫反嗆外國別干預內政。對此律師黃帝穎表示，國民黨要驅逐德國法國美國歐盟比利時荷蘭以色列英國及瑞典等九國外交官？國民黨要求德國法國美國歐盟比利時荷蘭以色列英國及瑞典等九國向國民黨道歉？台灣因國民黨在世界丟臉，朱立倫更要為傷害台灣國際形象，向台灣人民道歉！

黃帝穎在臉書PO文表示，朱立倫怒嗆外國別干預內政，國民黨要驅逐德國法國美國歐盟比利時荷蘭以色列英國及瑞典等九國外交官？國民黨要求德國法國美國歐盟比利時荷蘭以色列英國及瑞典等九國向國民黨道歉？朱立倫扭曲納粹錯誤類比民主台灣，引爆世界譴責，德國在台協會率先發出英文聲明「對朱立倫的言論感到失望與不安」，歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列、英國及瑞典等八國全部表態反對國民黨主席朱立倫的台版納粹論！

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，還有美國，國民黨強推國會擴權法案，「美國在台協會」前處長司徒文及楊甦棣串連30位國際學者發布聯合聲明，痛批國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念」。

黃帝穎續指，朱立倫怒嗆歐美別干預內政，按朱立倫指示，國民黨議員李明賢宣示「驅逐出境」，代表國民黨要求驅逐德國、法國、美國、歐盟、比利時、荷蘭、以色列、英國及瑞典等九國駐台外交官？按朱立倫指示，國民黨立委陳玉珍嗆德國不符外交禮節才應該道歉，代表國民黨要求德國、法國、美國、歐盟、比利時、荷蘭、以色列、英國及瑞典等九國向國民黨道歉？

黃帝直言，簡直「國際笑話」的國民黨，如果沒有要驅逐歐美九國外交官，也沒有要歐美九國道歉，那朱立倫應向國際社會道歉！台灣因國民黨在世界丟臉，朱立倫更要為傷害台灣國際形象，向台灣人民道歉！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法