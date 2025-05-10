赴歐出席兩大國際民主峰會 夏立言：傳達國民黨捍衛自由民主決心

國民黨副主席夏立言明晚啟程赴歐出席兩大國際民主峰會，他表示，此行將傳達國民黨捍衛自由民主的決心。（資料照）

2025/05/10 15:00

〔記者施曉光／台北報導〕在國民黨主席朱立倫引爆納粹、希特勒話題爭議，惹來歐洲多國撻伐之際，國民黨副主席夏立言將於明晚啟程代表朱立倫出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）與「國際民主聯盟論壇」（IDU Forum）兩大國際民主峰會，並計劃訪問英國，拜會當地政界、僑界、學界人士，以及在劍橋大學國王學院（King's College, Cambridge）與該校師生座談。

夏立言表示，本次銜朱立倫之命遠赴歐洲出席兩大國際民主峰會，除了向世界傳達國民黨捍衛自由民主的決心，更要強調國民黨作為一個負責任的政黨，將持續為兩岸關係、印太秩序穩定及世界和平作出貢獻。

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面對媒體關切夏立言此行是否幫忙澄清納粹、希特勒話題爭議，國民黨回應，這次出訪為規劃許久的既定行程，夏立言也表示，若出訪歐洲期間，有國際友人詢問朱立倫日前對於國家面臨民主獨裁可能的憂心，將會盡力說明朱立倫的原意。

夏立言指出，此次遠赴歐洲早於2個多月前受邀，隨後進行幕僚工作與行程籌備，除了參加兩大國際民主峰會外，都預計在哥本哈根、布魯塞爾及倫敦等3大城市會見當地政界人士、僑界領袖與學界專家，期許分別從實務與學術的視角，傳達國民黨與中華民國的聲音給各國菁英，不僅深化台歐關係，更加強台灣與世界的連結。

夏立言並強調，國際情勢多變，中華民國作為華人民主燈塔、自由堡壘，勢必積極參與國際社會運作，並作出積極貢獻，國民黨作為中華民國的最大在野黨，將把握本次機會，積極傳達在野多數人民觀點。

國民黨指出，本次代表團由夏立言領隊，其他成員包括黨主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國際事務部助理主任陳怡馨與黃子銓。（15:35更新）

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