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    避同台？朱立倫取消行程又突現身東門市場 獨留李孝亮萬華市場擺攤收件

    李孝亮9日發文預告，今上午將與朱立倫於東門市場外擺攤連署。（翻攝李孝亮臉書）

    李孝亮9日發文預告，今上午將與朱立倫於東門市場外擺攤連署。（翻攝李孝亮臉書）

    2025/05/10 14:17

    〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免綠委吳沛憶團隊「憶事吳成」今上午持續擺攤收件，國民黨主席朱立倫原預定上午前往東門市場連署點聲援，不過因雨勢臨時取消，後續又自行前往慰問志工，而罷免領銜人李孝亮則孤身於萬華果菜市場擺攤收件。

    國民黨今上午8時許宣布，因今早雨勢過大，擔心志工、青年團隊以及各位的出入安全，在與罷免吳沛憶團隊討論後，決定今日連署行程延期。不過，因為現場仍有一些志工到場，朱立倫10點左右還是自行前往現場，向在場志工致意。

    朱立倫現身東門同時，李孝亮人正位於萬華區果菜市場前擺攤，他坦言今日收件狀況並不理想，但相信風雨生信心，努力與堅持會被看在眼裡。他也談及與母親關係，因第二階段連署碰上媽媽生日、母親節，他都要上街頭擺攤，都沒辦法好好陪媽媽。

    此外，先前告發罷免吳沛憶偽造連署的民進黨北市議員劉耀仁，今日也以「告發人」身分發文呼籲李孝亮，明天就是母親節了，只有李孝亮能卸下李媽媽的擔憂，全台灣大多數的國人都知道李被國民黨利用，罷免吳思瑤的領銜人張克晉看清了，選擇及時跳開，李還選擇對國民黨愚忠嗎？到底國民黨給什麼承諾讓李一再傷媽媽的心也在所不惜，呼籲懸崖勒馬就是給李媽媽最好的母親節禮物。

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