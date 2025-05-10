葛如鈞「聽說」志工日薪2千、月收8萬 罷免團體批惡意抹黑喊告

葛如鈞（圖右）在網路節目上宣稱，「聽說」罷免團體志工日薪2千，全職的話還有月薪8萬，相關言論一出引發網路熱議，罷免團體對此砲轟惡意抹黑，並要求葛如鈞道歉及收回相關言論。（圖擷自YouTube）

2025/05/10 14:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葛如鈞昨在網路節目宣稱，「聽說」罷免團體志工日薪2千，全職的話還有月薪8萬，相關言論一出引發網路熱議，罷免團體對此砲轟惡意抹黑，並要求葛如鈞道歉及收回相關言論，揚言對葛如鈞提告，網友也紛紛諷刺「聽說？現在是可以講話不用負責是不是」、「罷你們就可以有8萬，那也感謝你們促進大家收入了欸」。

國民黨立委葛如鈞昨在「不演了新聞台」YouTube頻道的「吃飽來打臉」節目上稱「現在有人傳出來說，那些舉牌的、淚眼汪汪求你連署的，有可能都一天聽說2千塊起跳」、「有人算過啦，如果你是全職的罷團，月收入可以到8萬2800塊，所以政府很可惡是什麼，他讓大家日子過得很辛苦、沒事幹，可是稅收繼續收，你不是超徵嗎，你為什麼不降稅」等。

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對此，「倫刪立舒 - 中和罷免張智倫」罷免團隊今中午發表聲明，針對葛如鈞宣稱「志工日薪2千元」、「一個月全職有8萬元」等說法，團隊批評此等言論嚴重誤導視聽，惡意抹黑全體罷免志工與公民團體名譽，團隊對此表達最嚴正的譴責，並提出3點聲明。

3點聲明包含「全台各地推動罷免案之團體多為基層公民自發組織，志工自費投入行動，並無所謂『高薪聘用』」，並指葛如鈞說法說法毫無事實依據，屬不實指控，對志工人格與整體民主運動造成極大傷害。「葛如鈞委員身為民意代表，竟於公開媒體平台任意散布誇大不實之言論，嚴重誤導公眾、污衊民間民主實踐，已超越言論自由範疇」。團隊將研議提起聯合法律行動，依法追究誹謗與損害名譽責任。「各地罷免團體依法發起活動，旨在促進問責與民主深化，不容被特定人士惡意抹黑、汙名化。我們共同呼籲葛如鈞委員，應即刻收回不實言論，公開向35個罷免團體及全體志工致歉」否則將聯合採取法律行動，絕不寬貸。

葛如鈞相關發言也被網友截圖轉傳，網友對此也紛紛批評「聽說？？？葛如鈞現在是可以講話不用負責是不是，到底哪來的一天2000！？到底哪來的月薪八萬！？」、「一天2000，一個月30天，8萬多怎麼算的？！」、「話說，國民黨寫字工一份才三元台幣⋯」、「你這樣講國民黨的黨工叔叔阿姨可能年底要全體離職了」。

有網友也直言「罷你們就可以有8萬，那也感謝你們促進大家收入了欸，要科技有造謠」、「悲哀，國民黨現在會變成這樣，就是他們到現在還不相信這些志工都是自動自發的」、「我就是志工，沒人拿錢給我，國民黨的罷團，只會抄名單，連擺攤喝飲料都懶！可憐了」、

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