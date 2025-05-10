偽造連署書非「選罷法」停辦要件？律師：基礎事實錯誤中選會得撤銷

台灣新世紀文教基金會去年舉行「國會擴權法案之違憲審查－憲法法庭言詞辯論之後」座談會，律師廖國翔（左二）與會座談。（資料照）

2025/05/10 13:45

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案有逾千份罷免提議人名冊疑涉不法，對於是否影響罷免案進行，中選會回應，非選罷法停辦罷免要件。對此，律師廖國翔受訪認為，中選會援引選罷法第87條不精確，因為送了錯假資料、詐欺主管機關而取得的行政處分，基礎事實是錯誤的，原處分機關得依「行政程序法」職權撤銷違法處分。

台南地檢署本月8日偵結林俊憲、王定宇罷免名冊涉不實案並起訴，中選會副主委陳朝建當天接受本報訪問時表示，罷免案停止有法定要件，例如「公職選罷法」第87條等相關規定；並補充，若中選會取得司法機關提供之函文資料後，也將提委員會討論應處。

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對於中選會回應，廖國翔認為，中選會援引「選罷法」第87條並不精確，縱使選罷法沒規定，中選會可以適用「行政程序法」等相關法規。他解釋，偽造連署書固然沒有明定為停止罷免的事由，但因為送了錯假資料、詐欺主管機關而取得的行政處分，其基礎事實是錯誤的，依照錯誤基礎事實做成的行政處分，自認是違法的行政處分，原處分機關得職權撤銷。

廖國翔指出，問題在於，一階合格的認定並非最終的行政處分，而是通知領銜人可以開始進行二階連署，而兩案的罷免連署看似走不下去，因此不會有是否審核罷免是否成案的問題。他強調，但並非檢方調查到大規模偽造連署的事實，不會影響中選會的行政作為，舉例來說，基隆市議員鄭文婷已經到法院聲請定暫時狀態，要求不得繼續進行她的二階段連署書徵求，因為第一階段通過的認定極可能是錯誤的。

廖國翔強調，該案也可能會影響到台北市罷免吳沛憶、吳思瑤的罷免案，不論是連署書徵求，又或者二階送件後，中選會將如何認定處理，其實這才是大家關心的問題。他認為，中選會沒有回答到這個問題，毋寧是答錯方向，其實答案很簡單，「即使二階送件了，但因為新的事實可知一階根本未達門檻，則二階送件自然也不需要受理了」。

台南地檢署日前查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。檢察官8日偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。

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