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    質疑蓋牌 賴苡任籲中選會公布「替換領銜人」作業辦法

    「地動刪瑤」召集人賴苡任質疑中選會不公布更換領銜人辦法；他並為此向多位朝野立委公開陳情。（資料照）

    「地動刪瑤」召集人賴苡任質疑中選會不公布更換領銜人辦法；他並為此向多位朝野立委公開陳情。（資料照）

    2025/05/10 13:41

    〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」因領銜人張克晉宣布退出，已啟動更換備補領銜人作業。團隊召集人賴苡任今（10日）表示，要求中選會儘速針對「替換領銜人」一事公布作業辦法，也公開向多名藍綠立委陳情。

    賴苡任在臉書發文表示，團隊5月2日向中選會詢問並索要「替換領銜人同意書」格式，且於同日下午提供格式範例，中選會就已經知道有罷免團體正在啟動「替換領銜人」程序。

    他質疑，為何中選會遲遲不公布「替換領銜人作業辦法」？是否為行政怠惰？中選會總是以《選罷法》沒有相關規定試圖推諉，但身為選務主管機關，既然選罷法沒有相關規定，中選會就應該立即公布相關作業辦法，為何要罷團走陳情案或是私下發文詢問？

    他強調，「替換領銜人」涉及所有人民的罷免權利，同時也關係到2054位的提議人權益，不應該要求特地罷免團體單獨發文詢問，應該立即公示作業辦法。

    他並提出幾點疑問，湊齊了2054份同意書，後續如何送件？誰有權利送件？這涉及團隊日後送件的期程，「不要等我送了同意書過去，中選會再跟我說要審一個月，那我二階段最後送件日期早就過了」。

    他也公開向多名朝野立法委員陳情，為何中選會遲遲不訂立作業辦法？在無法源依據的情況下，李進勇依照什麼作業標準及流程去完成「替換領銜人」程序？如果連法規命令都沒有，又拿什麼標準回應公民團體？

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