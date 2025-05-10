基層不敢動、罷綠連署無力 國民黨中央輪調人力支援

國民黨秘書長黃健庭最近親自下場在路邊協助連署。（截圖自黃健庭臉書）

2025/05/10 13:29

〔記者施曉光／台北報導〕眼看民進黨聯手公民團體推動罷免藍營立委第2階段連署頻傳捷報，因為各地方黨部幹部、黨工、志工遭搜索、交保甚至羈押，導致罷綠連署工作受挫的國民黨，最近決定中央黨部介入支援第一線工作，不但幹部、黨工被要求排班輪流在雙北地區罷綠連署點幫忙，就連國民黨秘書長黃健庭也親自下場在路邊協助連署。

黨內人士透露，雖然罷綠第2階連署已進入衝刺階段，但受到檢調偵辦偽冒連署案的影響，各地動員都顯有力不從心的現象，這正是為何中央黨部同仁開始排班支援連署的原因。

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據進一步指出，某位黨工甚至已經躲起來了，尤其是有關民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華罷免案的連署工作，現在都不太敢動，少數原本來幫忙的志工，連黨部也不敢進去，另外像新北市三重區黨部一下子就被約談19個人，讓那些從未進出調查站的人嚇都嚇壞了，尤其新北市黨部書記長被收押，原本負責連署工作的黨工也幾乎都被告，其他區黨部主任、志工光看三重區的案例，大家都嚇死了，加上台南市黨部從上到下幾乎所有人都被起訴，導致大家心態都轉為保守，藍營基層氣氛幾乎凍僵。

對於黨中央下場協助連署，各地藍營公職還被要求幫忙蒐集連署書並列入考核，這位人士表示，能不能撐得起來是個問題，他還開玩笑說，「大家都不做的話，就沒有差別了嘛！」並感嘆如果黃復興黨部還在，罷綠連署應該早就達標，可惜真正有紀律而且能做這些事情的團隊早已瓦解。

過去專責國民黨組織工作的前國民黨副秘書長張雅屏今日評估，罷藍案能進入第3階段投票的大概會超過30個，至於罷綠案部分，除了民進黨立委吳沛憶部分，有可能都不會通過，原本民進黨立委吳思瑤罷免案最可能成案，但現在領銜人已經退出，要變更領銜人難度極高，雖然吳沛憶的部分不能說沒機會，但也沒有想像中順利，因為在民進黨的壓制下，司法所帶來的恐懼，已經實質影響罷綠，讓藍營基層「沒力了」，他不排除最後罷綠案有可能一個都不會通過。

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