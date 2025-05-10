高虹安、邱臣遠尷尬了！竹市府宣傳幸福城市 網友刷一片感謝林智堅

新竹市府臉書粉專宣傳全球幸福城市排名銀牌級。（取自市府臉書粉專）

2025/05/10 13:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕高虹安、邱臣遠尷尬了！新竹市府宣傳2025全球幸福城市排名獲銀牌級，還把涉貪已停職近10個月的市長高虹安與代理市長邱臣遠合體照片放在市府官網宣傳，但網友留言卻刷一片「感謝林智堅」，更有人留言為何停職的高虹安照片可出現在市府官網上，很具爭議。

而前文化局長錢康明也酸，2024年7月26日高虹安就停職了，2024年7月26日起邱臣遠就常出國了，而新竹市得到2025年全球幸福城市排名銀牌級，跟高虹安與邱臣遠無關。他酸市府擔心雜誌施政評比就快公佈，並稱市府的造神廣告大失敗，一定要繼續大罷免，才能大成功。

請繼續往下閱讀...

錢康明說，這個國外的排名，台北市第8名，而城市劃分為金牌（前31名）、銀牌（第32至100名）與銅牌（101至200名）三級別。新竹市拿到銀牌是排名第75名，但這樣的排名與高虹安和邱臣遠無關，如果沒有他們兩位，竹市成績可能更好，並說這是造神廣告的文章，不用太理會。而雜誌的施政評比即將出爐，新竹市前2年都是倒數縣市，今年會如何，大家拭目以待。

此外，市府臉書粉專也公佈全球幸福城市排名的貼文，但有網友稱，市府的附圖會讓人誤以為是全球排名第2025名，且質疑為何附圖要使用已停職的市長高虹安與代理市長邱臣遠照片，還酸高虹安已停職，為何出來蹭資源，更有大批網友刷一片留言「感謝林智堅」，大大打臉高虹安與市府官網粉專。

新竹市府臉書粉專宣傳獲全球幸福城市排名銀牌級，網友刷一片感謝林智堅。（取自市府臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法