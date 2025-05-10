為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高虹安、邱臣遠尷尬了！竹市府宣傳幸福城市 網友刷一片感謝林智堅

    新竹市府臉書粉專宣傳全球幸福城市排名銀牌級。（取自市府臉書粉專）

    新竹市府臉書粉專宣傳全球幸福城市排名銀牌級。（取自市府臉書粉專）

    2025/05/10 13:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕高虹安、邱臣遠尷尬了！新竹市府宣傳2025全球幸福城市排名獲銀牌級，還把涉貪已停職近10個月的市長高虹安與代理市長邱臣遠合體照片放在市府官網宣傳，但網友留言卻刷一片「感謝林智堅」，更有人留言為何停職的高虹安照片可出現在市府官網上，很具爭議。

    而前文化局長錢康明也酸，2024年7月26日高虹安就停職了，2024年7月26日起邱臣遠就常出國了，而新竹市得到2025年全球幸福城市排名銀牌級，跟高虹安與邱臣遠無關。他酸市府擔心雜誌施政評比就快公佈，並稱市府的造神廣告大失敗，一定要繼續大罷免，才能大成功。

    錢康明說，這個國外的排名，台北市第8名，而城市劃分為金牌（前31名）、銀牌（第32至100名）與銅牌（101至200名）三級別。新竹市拿到銀牌是排名第75名，但這樣的排名與高虹安和邱臣遠無關，如果沒有他們兩位，竹市成績可能更好，並說這是造神廣告的文章，不用太理會。而雜誌的施政評比即將出爐，新竹市前2年都是倒數縣市，今年會如何，大家拭目以待。

    此外，市府臉書粉專也公佈全球幸福城市排名的貼文，但有網友稱，市府的附圖會讓人誤以為是全球排名第2025名，且質疑為何附圖要使用已停職的市長高虹安與代理市長邱臣遠照片，還酸高虹安已停職，為何出來蹭資源，更有大批網友刷一片留言「感謝林智堅」，大大打臉高虹安與市府官網粉專。

    新竹市府臉書粉專宣傳獲全球幸福城市排名銀牌級，網友刷一片感謝林智堅。（取自市府臉書粉專）

    新竹市府臉書粉專宣傳獲全球幸福城市排名銀牌級，網友刷一片感謝林智堅。（取自市府臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播