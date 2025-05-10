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    新任教宗良14世就職牽動台梵關係 陳建仁：邦誼永固

    與梵蒂岡關係深厚的「聖墓騎士」、前副總統陳建仁今（10日）受訪表示，教宗預計將於5月16日接見各國代表團，我國代表團的組成正由外交部與總統府積極籌劃中，此行除了向教宗致上最高敬意，也盼進一步穩固台梵邦誼。 （記者邱芷柔攝）

    與梵蒂岡關係深厚的「聖墓騎士」、前副總統陳建仁今（10日）受訪表示，教宗預計將於5月16日接見各國代表團，我國代表團的組成正由外交部與總統府積極籌劃中，此行除了向教宗致上最高敬意，也盼進一步穩固台梵邦誼。 （記者邱芷柔攝）

    2025/05/10 12:44

    〔記者邱芷柔／台北報導〕天主教新任教宗良14世（Pope Leo XIV）將於5月18日正式就職，與梵蒂岡關係深厚的「聖墓騎士」、前副總統陳建仁今（10日）受訪表示，教宗預計將於5月16日接見各國代表團，我國代表團的組成正由外交部與總統府積極籌劃中，此行除了向教宗致上最高敬意，也盼進一步穩固台梵邦誼，攜手推動自由、民主與人道關懷等普世價值。

    良14世為美籍樞機主教羅伯特．普瑞弗斯特（Robert Prevost），是天主教史上首位來自美國的教宗，外界對其過往立場了解不多，對於未來台梵關係的發展，陳建仁直言，「新教宗以往相當內斂、寡言，所以我們不太清楚他的看法，但是台梵關係一向穩定，而且台梵在普世價值的維護上也都相當重視。」

    梵蒂岡是台灣目前在歐洲唯一的邦交國，自1942年建交以來，歷任教宗多對台灣表達友好立場。雙方多年來在人道援助、醫療合作及宗教自由等領域密切合作，替台灣發聲的言行，屢次受到國際關注。

    陳建仁也表示，相信在新教宗的帶領下，台梵邦誼能永固，更重要的是藉由兩國的努力，將自由、民主、法治、人權與人道救援等價值傳遞到全世界，讓世界知道台灣可以幫忙。

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