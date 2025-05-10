詭異！連署書掛號信函驚見封口打開 曾玟學爆非單一個案

苗栗縣議員曾玟學指出，他的服務處這幾天收到一封放了整疊連署書的掛號信函，但卻沒有封口。罷免團隊志工詢問之下，發現並非單一個案。（擷取自曾玟學Threads）

2025/05/10 13:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中。苗栗縣議員曾玟學指出，他的服務處這幾天收到一封放了整疊連署書的掛號信函，但卻沒有封口。罷免團隊志工詢問之下，發現並非單一個案。曾玟學說，不曉得這中間出了什麼樣的巧合和差錯，先不做最難以置信的猜想，但提醒大家要特別注意。

曾玟學昨日在社群媒體PO文表示，服務處收到一封「掛號信函」，裡面是整疊的連署書，但卻沒有封口，理論上窗口人員會要求當場封好才收件，然而郵差告知，收到時就是圖中這個樣子，而這封掛號，是從苗栗市寄來的。

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曾玟學說，在跟罷團回報此狀況後，發現總部收到的回郵信件竟也遇到好幾個同樣的狀況，沒有封口，志工們本以為是沒封好，沒多留意，詢問之下才發現非單一個案。

曾玟學表示，不曉得這中間出了什麼樣的巧合和差錯，先不做最難以置信的猜想。但提醒大家寄出連署書時，務必確實密封，若真的擔心或有疑慮，也可交至各友善連署站或聯絡罷團協助收件。

曾玟學指出，國民黨在最近的離譜事件中，總喜歡說罷團自導自演，但這些奧步和爛招實在是正常人想都沒不到的，不敢承認自己的支持者做出此般行為，只會栽贓別人，終會被人民淘汰。

最後他提醒，苗栗兩個選區最後收件日為5月11日，最後的週末這兩天服務處一樣會加開下午一點到五點的時段收件，「懇請苗栗人一起用手中的筆和紙來守護家園，趁我們還有機會。 」

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