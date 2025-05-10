立院通過多放5天國定假日 黃國昌：履行對勞工的承諾

台灣民眾黨主席黃國昌（右二）指立法院通過多放五天國定假日，是履行對勞工的承諾。（記者翁聿煌攝）

2025/05/10 12:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣民眾黨主席黃國昌10日於母親節前夕，前往新北市汐止區中正市場發康乃馨，被問到立法院三讀通過多放5天假，外界有不同的聲音，黃國昌說，2016年總統蔡英文承諾，勞工工時要降低，因為台灣工時在全世界名列前茅，但當年卻以多數暴力砍掉勞工7天假，結果至今台灣勞工總工時依然高達2030個小時，與民進黨剛上台時一模一樣，工時完全沒減少。

黃國昌指出，國定假日法的討論從去年就開始，9日在在野黨共同努力下，履行對勞工朋友的承諾，還給勞工該有的假日，整個過程中，民進黨行政部門不斷迴避、閃躲，甚至昨天表決時，行政與立法部門提出各式各樣光怪陸離的理由，說假日紀念的意義不一樣、史觀不一樣，什麼假該放，社會該有更多討論。

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黃國昌說，「請問民進黨，你們暴力砍掉民眾7天假，怎麼沒聽你們講，砍掉勞工勞工7天假，需要社會更多討論？」如果民進黨為自己支持的史觀，有自己該放的假日，為何不提出自己的版本，民進黨立委到底在做什麼？過去勞動部長洪申翰擔任立委時，提出草案也希望將國定假日法制化，希望把假日還給勞工嗎？怎麼將權力到手後，完全換了一付嘴臉，一再說勞工是民進心中最軟的一塊，其實勞工是民進黨心中隨時「可割可棄」的一塊。

黃國昌被問到2026縣市長和議員選舉，台灣民眾黨的布局，黃國昌表示，2026年民眾黨在新北不會缺席，未來如何在新北擴大服務量能是他努力的方向，民眾黨人才濟濟，在新北市各區都會提好提滿，在新北市議會為選民爭取福利，對於藍白彼此間的競合協調，會保持開放心胸。

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