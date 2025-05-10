高虹安停職仍濫用市府資源宣傳反罷免 竹市議員曾資程轟不知廉恥

高虹安持續濫用市府資源反罷免，新竹市議員曾資程轟高虹安不知廉恥。（曾資程提供）

2025/05/10 12:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、擋預算立委鄭正鈐）二階連署4日已送市選委會審查，將進行40天的審查，而參與罷免高虹安與鄭正鈐的連署份數高達10萬4515份，且2人都超過法定連署份數的147%及150%，近期高虹安除持續出席母親節送康乃馨活動，今天一早更浩浩蕩蕩到新竹果菜大市場進行反罷免宣傳，引發討論。

市議員曾資程批，高虹安急了嗎？除動用市府資源宣傳，更不知廉恥一副「只要我敢有什麼不可以的？」姿態，籲市民三階罷免投下同意票，汰除高傲不知羞恥的高虹安。

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曾資程說，今天早上看到高虹安到果菜批發市場舉牌，宣傳反罷免，而果菜批發市場是市府100%投資的公司，今天反罷免可以堂而皇之進去宣傳，那是不是意謂著罷免宣傳也可以進去宣傳。他說，高虹安到那裡都充滿爭議：當立委時，用助理費買衛生棉、雙眼皮貼自用，被一審法官判刑7年4月。涉貪停職市長還可以利用公帑宣傳政績，代理「代理市長」跑行程。

而2年多來的政見幾乎跳票，選舉時號稱關埔空橋2025年全區12座完工，如今只聞樓梯響，1座都沒完成。選舉時說學區劃分2年完成如今也跳票、就近入學問題依舊存在。把前朝政績攬在自己身上，做不好的事情就推給前朝，現在更做一個有實權，但不受議會監督的停職市長。

曾資程說，高虹安2年多來政績乏善可陳，稍有廉恥心的人都該閉門思過，怎麼會如此高調張揚，應該是戀棧權位吧！這是高虹安在竹市留下「只要我敢有什麼不可以」的不良示範嗎？呼籲市民罷免三階一定要出門投下同意票，終結高虹安與邱臣遠的市政亂象。

高虹安持續濫用市府資源反罷免，新竹市議員曾資程轟不知廉恥。（資料照，記者洪美秀攝）

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