罷免徐欣瑩只差800多份！林志潔籲竹縣民力挺 達成不可能的任務

罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體今（10）日將送件只差800多份，新竹雙罷總部發言人林志潔也在臉書粉專幫忙呼籲，懇請大家把握最後時間，站出來連署，一起幫助竹一罷團達成「幾乎不可能的任務」！（記者廖雪茹攝）

2025/05/10 11:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕搶救竹一！罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的公民團體今（10）日將送件，只差800多份，新竹雙罷總部發言人林志潔也在臉書粉專幫忙呼籲，在幅員遼闊且多為客家庄選區，資源貧乏相當艱困，懇請大家把握最後時間，站出來連署，再加一把勁，一起幫助竹一罷團達成「幾乎不可能的任務」！

林志潔表示，昨天，「除舊汰欣」罷團領銜人余筱菁和她通了電話，令她既感佩也很心疼。竹一和竹二在區域和人口分布上差異很大，竹二包括竹東峨眉，也包括大家平日熟悉的高鐵區和新竹縣的美食一級戰區，這一區罷免對象是林思銘，感謝領銜人及歐陽霆議員和許多志工們，辛苦奮戰兩個月，日前已經送件！

請繼續往下閱讀...

林志潔說，竹一選區包括湖口、新豐、鳳岡、新埔、芎林、關西等，幅員遼闊，很多是客家庄。余筱菁作為領銜人對上徐欣瑩委員，註定就是非常艱困的一戰，人力物力資源都很吃緊，她的服務處已經先後支援新竹縣罷團超過1萬5千份的連署套組製作，也有多位志工前往協助連署和宣傳。

林志潔表示，今早再接到余筱菁來信表示竹一僅差892張連署書了，最後8小時，和大家一起堅持到最後，她為志工們感到驕傲，更感謝協助的全國罷團跟林志潔團隊全力的協助。今日余筱菁在新竹縣選委會前收件，拼到下午5點前進入中選會！「與你一起見證新竹縣最猛的奇蹟，你也可以是創造奇蹟的其中一員。目前總數20635張連署，愛大家，等你們一起。對新竹縣一選區，幾乎不可能的任務，我們已經逼近了，再加一把勁，加油！」

「我真是熱淚盈眶。」林志潔提到余筱菁小時車禍，兩條腿被卡車輾過，右腿斷成3截，左腿截肢。但這樣困境並沒有打倒她，她依然願意投身公共服務，為竹縣更好的環境來奮鬥。因此，林志潔懇請大家把握最後時間，站出來連署，也謝謝余筱菁團隊、所有志工和竹縣黨公職朋友，為新竹縣第一選區奮戰到最後一刻！

林志潔懇請竹縣民把握今天送件一起加把勁，搶救竹一！（擷取自林志潔臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法