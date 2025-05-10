澆不熄使命感！ 周軒PO志工們大雨中收連署書畫面

周軒PO出罷團志工們在大雨中收連署書與懇請民眾簽署連署書的影像。（圖擷取自 臉書）

2025/05/10 13:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的公民團體今（10）日將送件，「除舊汰欣」罷團領銜人余筱菁表示，經過這幾天的全力衝刺，收件數創新高，目前件數為2萬635份，只差800份左右，因此她今天在新竹縣選委會門口前與各地的連署站點不畏風雨持續收件，奮戰到最後一刻。對此政治工作者周軒PO出罷免徐欣瑩的志工冒著大雨出來收連署書的畫面。

周軒在臉書PO出影片與照片，可以看到一名志工站在路口舉牌懇請民眾來簽連署書，另2張照片則是許多志工冒雨穿梭在菜市場與站在路邊舉牌並收連署書，周軒在貼文中表示，台北罷團的志工今天冒雨到彰化謝家白宮前面拜託的畫面，另一張照片是今天早上竹一罷免徐欣瑩的志工，冒著大雨出來收連署書的畫面。

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周軒說，在他發文的當下，竹一罷免連署書的收件期限已經剩下5個小時了，最後的5個小時，新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石，還有竹北12里（尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪洲、新國、新社）的朋友，拜託了，我們不要讓竹一孤單好嗎？罷免徐欣瑩，需要你的幫忙。

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