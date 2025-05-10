大罷免大成功收回5天假？綠委否認：以全民共識為方向

立法院院會昨三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假。（資料照）

2025/05/10 11:43

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增4+1天國定假日，民進黨團投下反對票，引發外界質疑大罷免大成功後可能收回5天假。對此，綠委許智傑說，大罷免後也不會全部砍掉，盡量以全民共識為方向。民進黨團幹事長吳思瑤強調，黨團對增加假日持正向的態度，但不能顧此失彼，造成不同群體的失衡，並批評國民黨以為「大放假」可以挽救「大罷免」，司馬昭之心路人皆知。

立法院院會昨三讀通過「紀念日及節日實施條例」，將辦法提升位階至法律，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，另將5月1日勞動節改為全國放假。該條例明定自公布日施行。

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吳思瑤表示，民進黨對增加假日也持正向以對的態度，包括五一全國放假、年假增加等，都在政策方案中。他們主張要全國一致，整體評估。不能顧此失彼，避免弊大於利，更不能造成不同群體的失衡，及社會認同的對立。

吳思瑤提到，行政部門認為不宜以立法的方式，而是以現有的《紀念日及節日實施辦法》即可進行，未來若要增減或調整，更具有彈性。她指出，《紀念日及節日實施條例》立院總共有25版本，提出33種紀念日、38種節日，放假日少則增加4天多則9天。

「各草案版本歧異甚大，國會都沒有共識，社會怎麼有共識呢？」吳思瑤說，沒有共識的立法，倉促上路，政治人物獲得了掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業去承擔、去善後，毫不負責。以為「大放假」可以挽救「大罷免」，司馬昭之心路人皆知。

對於國民黨聲稱「如果大罷免大成功5天假會被收回」，民進黨立委許智傑表示，他個人贊成勞動節全國統一放假，但放假幾天需要再討論，依程序逐步進行，他認為大罷免後也不會全部砍掉，依立法程序細緻討論，盡量以全民共識為方向。

另外，民進黨立委蘇巧慧也強調，她未反對過增加國定假日，有委員在內政委員會階段提出修正動議，納入白色恐怖紀念日、婚姻平權紀念日，甚至是言論自由日，在審查後也達成共識，但藍白兩黨昨天再次用修正動議的方式，在最後一刻修改委員會討論過有共識的條文，硬要塞進光復節，讓委員會的審查和結論如同虛設。

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