指名藍委找李進勇專案報告？賴苡任批中選會造謠

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前表態退出，團隊召集人賴苡任（如圖）啟動更換備補領銜人作業，並向中選會詢問相關事宜。（資料照）

2025/05/10 11:30

〔記者李文馨／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前表態退出，團隊召集人賴苡任啟動更換備補領銜人作業，並向中選會詢問相關事宜。中選會表示，賴9日稱將以公文詢問、立委索資及指名立院內政委員會召委牛煦庭請中選會主委李進勇專案報告，中選會靜候賴正式來函。賴苡任回應，自己從來沒有說請牛煦庭開專案報告，批評中選會公然造謠。

中選會昨天在媒體群組透過文字說明指出，賴苡任9日再次致電詢問，擬將張姓領銜人更換為詹姓備補領銜人相關事宜，先前中選會已多次回覆，為求慎重，賴答應另以正式函文向中選會洽詢，既可讓賴詢問、選務機關所答皆有據為憑，也讓選務依法處理，避免網路又有不必要謠言或紛擾。

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中選會表示，賴於昨天傍晚另稱將以公文詢問、媒體詢問、立委索資，及指名牛煦庭再請李進勇率主管處室，至立院內政委員會為此進行專案報告，中選會已悉，「中選會則靜候賴員正式來函，俾利憑辦依法處理，餘則無其他評論或回應。」

對此，賴苡任發文回應，他昨天向中選會詢問2個問題，第一，如果有1/2的提議人同意書應該如何送件？第二，送出同意書需要領銜人？還是備補領銜人？還是其中一位同意更換的提議人？還是任何人？

賴苡任指出，中選會當時答覆要求他發正式公文詢問，賴追問，是否可以使用電子郵件，中選會則回覆陳情案應走人民陳情流程。他質疑，為什麼過去都用電話回覆，這次要發文才願意回覆？中選會則說，因為這方面在「選罷法」上沒有規範的那麼清楚，希望用公文比較正式，大家有個依據。

賴苡任回應，他會四管齊下，包含自己會發文、請媒體詢問、請委員索資或是詢問、內政委員會召委牛煦庭有排案時請直接問李進勇。他強調，自己從來沒有說請小牛（牛煦庭）開專案報告，批評中選會公然造謠，搞一堆小動作刁難人民。

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