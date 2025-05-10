談「還假於民」嗆卓揆、賴總統與綠委 朱立倫：下週推「還錢於民」

朱立倫今日上午前往探視罷免台北市中正、萬華區民進黨立委吳沛憶的連署志工。（國民黨提供）

2025/05/10 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日上午受訪指出，昨天立法院通過「還假於民」，民進黨全部立委杯葛到底，接下來如果行政院長卓榮泰要覆議就來覆議，賴清德總統要搞釋憲就來釋憲，國民黨一定會堅持，該還假於民就一定要還假於民，下週還要推動「還錢於民」等重大法案。

朱立倫今日上午前往探視罷免台北市中正、萬華區民進黨立委吳沛憶的連署志工。他表示，昨天全部的民進黨立委都對「還假於民」反對到底，可不可以請教吳沛憶、吳思瑤等所有民進黨立委，為什麼要與勞工作對、與全民作對？

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朱立倫說，還假於民是民眾的心聲，國民黨做過民調，有超過6成以上讀民眾都支持還假於民，但民進黨仍要反對、杯葛到底，接下來如果卓揆要覆議就來覆議，賴清德要搞釋憲就來釋憲，國民黨一定堅持，該還假於民一定要還假於民，下週還要推動「還錢於民」等重大法案，對一般民眾來說，民生議題才是最關鍵的，還假於民本屬勞工的假日，現在一部分還給勞工與民眾，同時也能促進國內的觀光旅遊與商業，促進經濟發展，所以國民黨會全力以赴。

朱立倫表示，他特別感謝志工們共同對於民進黨惡罷，以罷制罷，對於吳沛憶這樣不為民眾考量的立委，大家今天還在努力，他非常的感謝，由於今天有大雷雨，希望大家要注意安全。

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