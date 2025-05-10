原取消行程朱立倫臨時改到場向志工「致意」 周軒曝可能原因

國民黨主席朱立倫今日上午向連署志工致意。（國民黨提供）

2025/05/10 11:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面影響今上午全台各縣市發布大雨特報，政治工作者周軒稍早發文分享，原本要參加罷免民進黨立委吳沛憶連署活動的國民黨主席朱立倫臨時通知「因為雨太大，不來了」，周軒後又發布一張國民黨發言人楊智伃在媒體群組發文的截圖，稱朱立倫決定到現場向志工「致意」，引發討論。

周軒在臉書PO出1張截圖，截圖中楊智伃指「因為雨勢過大，早上臨時延期連署行程，但因現場仍有一些志工到場，主席希望去現場向志工致意，所以自行前往。稍後會提供現場致意的照片與簡單談話素材給媒體朋友。」

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周軒在貼文中表示，主席大概發現我們在笑他，臨時又說要去「致意」了。

網友們看到貼文後紛紛留言「全力支持朱主席繼續領導國民黨」、「我覺得是因為現在雨有變小一點」、「看樣子是放晴了，不會變成洙泣淪」、「重點是要發照片堵嘴巴」、「所以國民黨是基層照樣衝，主席致意快閃就好嗎」、「下大雨在黨部抄名冊不好嗎？幹嘛硬要出來啊？」、「有領薪的人去看沒領薪的人」

周軒PO出國民黨發言人楊智伃在媒體群組的對話截圖。（圖擷取自 臉書）

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