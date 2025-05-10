大放假救大罷免？ 吳思瑤：國民黨充滿政治私心政黨盤算

立委吳思瑤。（資料照）

2025/05/10 12:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4＋1」天國定假日，朝野立委再度上演唇槍舌戰。對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，《紀念日及節日實施條例》立院倉促立法後，各界質疑的聲音開始浮現。這些問題，我們在討論的過程都不斷示警，以為「大放假」可以挽救「大罷免」，司馬昭之心 路人皆知。

吳思瑤在臉書PO文表示，誰不喜歡放假？但問題沒有那麼簡單，《紀念日及節日實施條例》立院倉促立法後，各界質疑的聲音開始浮現。這些問題，我們在討論的過程都不斷示警，這部法案的利害關係人太多，在為快而快、為立法而立法之下，全社會都面對衝擊。

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吳思瑤指出，民進黨對增加假日也持正向以對的態度，包括五一全國放假、年假增加等，都在政策方案中，民進黨主張要全國一致，整體評估。不能顧此失彼，避免弊大於利，更不能造成不同群體的失衡，及社會認同的對立。

吳思瑤續指，行政部門認為不宜以立法的方式，而是以現有的《紀念日及節日實施辦法》即可進行，未來若要增減或調整，更具有彈性，《紀念日條例》總共有25版本，提出33種紀念日、38種節日，放假日少則增加4天多則9天，很清楚的，各草案版本歧異甚大，完全沒有共識，國會都沒有共識，社會怎麼有共識呢？

吳思瑤直言，沒有共識的立法，倉促上路，政治人物獲得了掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業去承擔、去善後，毫不負責，以為「大放假」可以挽救「大罷免」，司馬昭之心 路人皆知，國民黨從來不是為勞工為人民，充滿政治私心政黨盤算，台灣人可沒那麼好騙。

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