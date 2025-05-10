只差800份！罷免徐欣瑩團隊決心奮戰到最後 持續收件到下午5點

罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的公民團體今（10）日將送件，罷團領銜人余筱菁（中）表示，目前件數為2萬635份，只差800份左右，因此她今天在新竹縣選委會門口前與各地的連署站點持續收件，奮戰到最後一刻。（記者廖雪茹攝）

2025/05/10 11:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的公民團體今（10）日將送件，「除舊汰欣」罷團領銜人余筱菁表示，經過這幾天的全力衝刺，收件數創新高，目前件數為2萬635份，只差800份左右，因此她今天在新竹縣選委會門口前與各地的連署站點不畏風雨持續收件，奮戰到最後一刻，翻盤的希望就在這場戰役，就差你的名字，懇請還沒有簽連署書的好朋友把握最後的機會。

余筱菁表示，今天是「除舊汰欣」罷團送件的日子，原本預計下午2點半送件，但希望將時間往後延至5點送件，因為經過這兩、三天的全力衝刺，罷免徐欣瑩的各團隊小組和志工的努力之下，這幾天收件數創新高，目前件數為2萬635份。

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余筱菁說，坦白說，在艱困的第一選區能夠突破兩萬份，她非常為我志工團隊和所有愛台灣、愛新竹的縣民感到驕傲。目前距離法定送件門檻的差距約800份左右，她今天一整天都會在新竹縣選委會的門口與各地的連署站點不畏風雨持續的收件，直到下午5點進入選委會以前，會將全部文件備妥，為這次罷免立委徐欣瑩的行動劃下最完美的句點！

余筱菁接著說，在「期中考」的階段，無論最後是否成案，已經得到最好的成績，他們一定會堅持到最後一刻，送件進選委會，感謝這段時間大家挺身而出相助。

余筱菁表示，今天會選在新竹縣選委會前持續收件，就是要跟新竹縣民宣告：「我們會奮戰到最後一刻！請還沒有簽罷免連署書的好朋友們，勇敢站出來，1個找10個人，新竹縣要改變、要翻盤的希望就在這一場戰役。」

余筱菁又說，最近徐欣瑩已經開始跑宣傳車，說罷免的理由都是謠言，他們想反問徐欣瑩：「請問妳簽名去刪除、凍結的預算，妳的簽名也是個謠言嗎？」所以懇請大家還沒有簽連署書的朋友，今天全力來協助他們打拚，只差800份左右，就差你的名字，一起寫下愛台灣、大罷免的歷史，助大罷免大成功一臂之力！

罷免新竹縣立委第二選區林思銘的公民團體則已於8日送件，目前持續收件中衝安全數。

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