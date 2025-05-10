昔曾與黃國昌號召反紅媒！館長：我如果遇到中時中天老闆一定道歉

館長陳之漢與時黃國昌過去號召「反紅媒」大遊行，有上萬名民眾參與，也引起國際關注。（資料照）

2025/05/10 14:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕館長陳之漢與曾任時代力量立委的民眾黨主席黃國昌過去曾號召「反紅媒」大遊行，有上萬名民眾參與，也引起國際關注。不料，館長近日直播時，除了痛批民進黨過去騙了他，沒有履行承諾，他更說有機會遇到中時中天的董事長，遇到他們老闆，「我一定跟他道歉，我一定謝謝他。」

2019年6月23日，館長與黃國昌號召的「拒絕紅色媒體、守護臺灣民主」遊行在凱達格蘭大道舉行，遊行的目的是反對中國共產黨、拒絕「親中媒體」、「中天新聞」滲透、守護台灣的民主與自由，同時聲援香港反對《逃犯條例》修訂草案的運動。遊行還呼籲中華民國國家通訊傳播委員會強力執法，也要求立法院亦應盡速完成相關法案的修法。該集會有數萬民眾參與示威遊行，引發國際關注。

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館長8日直播時痛批民進黨立委，過去排著隊求上他直播，現在卻說以上過館長直播為恥；另外，他也批評民進黨過去承諾他要改革的事情，都沒有做到。

而在館長直播引述《中視》新聞台畫面評論時事時，被網友質問為什麼要看該新聞頻道？館長就突然提到：「說中時中天，我有機會......新聞可以報啊，我有機會遇到董事長，遇到他們老闆，我一定跟他道歉，我一定謝謝他。」

影片被轉至Threads上後，網友紛紛留言表示：「果然沒有中心思想」、「割了一波台派的電商業績」、「當年帶著孩子跟你們上凱道反紅媒，你要不要先跟孩子道歉說你那時候說謊？」、「館長其實根本不用等相遇的那一天，直接在直播中下跪道歉，這樣更有誠意！」

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