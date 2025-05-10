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    原宣布大雨取消站台罷免吳沛憶 朱立倫又到場10分鐘快閃

    朱立倫上午原取消站台罷免吳沛憶連署，但因有志工仍到場，他仍前往致意。（國民黨提供）

    朱立倫上午原取消站台罷免吳沛憶連署，但因有志工仍到場，他仍前往致意。（國民黨提供）

    2025/05/10 10:42

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫原訂今（10日）上午前往東門市場，出席罷免民進黨立委吳沛憶行程，不過因今早台北市下起大雷雨，臨時通知取消行程。不過現場仍有藍營志工到場，朱則改為自行前往現場致意，約10分鐘快閃。

    朱立倫團隊今上午8時許宣布，因今早雨勢過大，擔心志工、青年團隊以及各位的出入安全，在與罷免吳沛憶團隊討論後，決定今日連署行程延期。

    不過，因為現場仍有一些志工到場，朱立倫還是自行前往現場，向在場志工致意。

    朱立倫表示，感謝志工特別到現場，尤其對於民進黨發動惡罷，國民黨要以罷制罷，對於吳沛憶這樣不為民眾考量的立委，志工們今天還是到場努力，他非常感謝，也提醒大雷雨要注意安全。

    他提及，昨日立院通過「還假於民」，民進黨立委全部杯葛、反對到底，為什麼民進黨今天要跟勞工、全民作對？國民黨做過民調，有超過6成的民眾都支持「還價於民」，是民眾的心聲，接下來不管行政院長卓榮泰要覆議，或是總統賴清德要提釋憲，國民黨都會堅持還假於民。

    朱立倫也說，下禮拜就是「還錢於民」，這些重大的法案一定要全力推動，對民眾來說，民生議題才是最關鍵的，「還假於民」不但把原本屬於勞工、民眾的假日還回去，也對國內觀光、旅遊、商業等都能促進，國民黨會全力以赴。

    朱立倫簡單與在場支持者致意後，約莫待了10分鐘，上車離去。

    朱立倫上午原取消站台罷免吳沛憶連署，但因有志工仍到場，他仍前往致意。（國民黨提供）

    朱立倫上午原取消站台罷免吳沛憶連署，但因有志工仍到場，他仍前往致意。（國民黨提供）

    朱立倫上午原取消站台罷免吳沛憶連署，但因有志工仍到場，他仍前往致意。（國民黨提供）

    朱立倫上午原取消站台罷免吳沛憶連署，但因有志工仍到場，他仍前往致意。（國民黨提供）

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