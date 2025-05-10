酸國民黨壓榨勞工 吳靜怡：賤價出賣個資才是獨裁者心態

國民黨發起罷免民進黨立委案，卻頻傳幽靈連署，媒體人吳靜怡發文質疑，最會壓榨勞工的就是國民黨，並批「賤價出賣個資的才是獨裁者心態」。（資料照）

2025/05/10 10:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發起罷免民進黨立委案，卻頻傳幽靈連署，引發檢調對此進行追查。媒體人吳靜怡發文質疑，最會壓榨勞工的就是國民黨，並批「賤價出賣個資的才是獨裁者心態」。她也點名國民黨的立委讓支持者很心寒，「麻煩你們正視自己犯罪的行為，該道歉就道歉，該下台就下台」。

吳靜怡在臉書發文指出，「全台灣的人都可以為國定假日開心，但你們國民黨憑啥？先去拯救你們的黨工吧！」吳靜怡質疑，朱立倫才是真的獨裁領袖吧！不然黨公職幹嘛寧願犯罪也要滿足朱立倫？最會壓榨勞工的就是國民黨，整個政黨管理失能還想管理國家，真的是有夠誇張。

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吳靜怡也批評，如果朱立倫沒有威權，國民黨各地方的黨工怎麼一接到黨中央高幹的電話，寧願犯罪也要每個都配合到底，明明知道還卡著春節年假，取得連署書一定不可能，還是被要求在僅存10天之內，在這麼短的時間被迫交出要求的指標數量。

吳靜怡指出，第一階段罷免綠委的提案書，他們承受這麼大的壓力就是為了讓黨主席扛住面子嗎？然後，看看那位地方黨部主委謝龍介，他似乎也只要在媒體前面喊喊，然後這些黨工卻必須躲在後面抄，抄到手指起水泡，抄到自己被羈押！抄到拜託親友，親友們被起訴。

吳靜怡質疑，最會壓榨勞工的就是國民黨，賤價出賣個資的才是獨裁者心態！她諷刺「一張連署書兩塊錢、三塊錢，一百多份連署書只值紅包六百，這些是多麼可悲的數字」。她也批評，「當我們喊提筆救台灣的時候，國民黨的這些黨公職是提筆賤賣民主，台南人，您的個資原來只值兩塊錢！」

吳靜怡也提到，「朱立倫，您先幫大家解密一下，關於台南市針對連署造假、抄襲的起訴書內提到：國民黨中央委員會『ooooooooooooooo』，這十五字是誰？誰在深夜致電下了軍令狀要求台南市黨部副主委要在這麼短的時間內各交出罷免林俊憲、罷免王定宇的提案人連署書？」

吳靜怡猜測，該不會就是「組織發展委員會副主任委員xxx」、「組織發展委員會組織部主任xxx」、「組織發展委員會社會部主任xxx」。她表示這幾個剛好都是十五個字，千萬不要讓十四個字的「組織發展委員會主任委員許宇甄」揹黑鍋了！

吳靜怡在文末也指出，國民黨的立委們，你們讓國民黨支持者很心寒，讓中華民國這面招牌破破爛爛，麻煩你們正視自己犯罪的行為，該道歉就道歉，該下台就下台。她也呼籲「拜託熱愛中華民國的朋友們，不要再寵溺他們了，愛歸愛、投歸投！讓他們懂得守秩序，不要危害國父留給我們的三民主義和法律」。

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