大雨朱立倫取消行程、罷藍委團體照收件 周軒：這就是差別

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/05/10 10:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面影響今上午全台多縣市發布大雨特報，政治工作者周軒發文分享，原本要參加罷免民進黨立委吳沛憶連署活動的國民黨主席朱立倫，臨時稱「因為雨太大，不來了」，對此網友也紛紛諷刺「有夠廢」、「能抄幹嘛淋雨」。

周軒在臉書發文指出，本來今天早上朱立倫要參加罷免吳沛憶的連署活動。不過國民黨剛剛發出通知，稱「因為雨太大，不來了」。

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周軒對此表示，台北的雨，真的很大。「但我可以告訴各位。儘管是這樣的雨，罷免國民黨立委的公民團體，還有許許多多的公民們，還是會出來收連署書的」、「這就是差別」。

知名電影行銷人王師也轉貼周軒的發文並酸「主席體卹大家，今天雨太大，先不罷免吳沛憶了，等天氣好再罷。擇日再戰。謝謝指教。」，其他網友也紛紛諷刺「公子哥不能淋到雨」、「天公、雨神一定是綠營側翼」、「反正名單他們有」、「笑死，有夠廢...」、「除了國民黨以外，就只有國民黨能超越了」、「這樣金貴」。有網友更直言「罷綠是去擺拍的，罷藍是去做事的，我們不一樣」。

政治工作者周軒分享，台北今上午下起大雨，結果原本要參加罷免民進黨立委吳沛憶連署活動的國民黨主席朱立倫，卻臨時稱「因為雨太大，不來了」，對此網友紛紛諷刺。（圖擷自臉書）

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