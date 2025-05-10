陳玉珍質疑罷團經費喊話國民黨提告 周軒：二階還沒結束先秋後算帳

國民黨立委陳玉珍近日質疑「罷藍團體」經費從何而來，並稱罷免團體送上的一箱箱連署書都有「包膜」，成員更有統一製作的「罷免找我」的胸章，還建議國民黨把每個地方、每個縣市通通告一遍。（資料照）

2025/05/10 08:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免35名藍委二階連署陸續送件，國民黨立委陳玉珍近日質疑「罷藍團體」經費從何而來，並稱罷免團體送上的一箱箱連署書都有「包膜」，成員更有統一製作的「罷免找我」的胸章，還建議國民黨把每個地方、每個縣市通通告一遍。對此政治工作者周軒呼籲各地罷免團體注意，並指「二階送件還沒完，國民黨的秋後算帳就來了」。

陳玉珍8日痛批檢調「辦藍不辦綠」，質疑「罷藍團體」經費從何而來，她質疑現在不能收受政治獻金，經費有可能全是罷團出的嗎？並稱連署書一箱箱還有包膜，成員更有統一製作的「罷免找我」的胸章，這不用錢嗎？

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陳玉珍還聲稱，「他們絕對違法，自己有點想去控告」，並建議國民黨「我們要去告啦，每個地方、每個縣市都告一遍，從台北一路告下去，檢調就給我查，沒有辦的話，憑什麼辦中國國民黨」？

對此周軒今日也在臉書分享陳玉珍的相關說法，並提醒各地罷免團體注意，他也直言，二階送件還沒完，國民黨的秋後算帳就來了。其他網友也紛紛留言批評「昨天看到葛如鈞影射罷團有月薪多少，第三階段已經開戰」、「繼包膜哥之後，現在有包膜姐」、「國民黨做事都要拿錢，她們無法想像有公民自發性掏錢還犧牲休息時間的行為」。

也有一些網友嗆陳玉珍「陳坦克打算從北一路南下，在每個罷團都添柴火！記得一個都不能落下，一直到大罷免完成！」、「叫她去問賴苡任寄一階更換領銜人詢問單的錢怎麼來的」、「趕快告，罷團才可以反告誣告！」

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