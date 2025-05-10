朱立倫提希特勒還嗆德國 謝志偉：若沒跨紅線德方不會有所評論

國民黨主席朱立倫近日在以希特勒比喻賴清德總統，引發德國在台協會公開譴責，朱立倫卻依然故我，引發外界諸多批評。（資料照）

2025/05/10 08:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫近日在以希特勒比喻賴清德總統，引發德國在台協會公開譴責，朱立倫卻依然故我，引發外界諸多批評。我國駐德代表謝志偉對此發文表示，若朱主席沒跨「納粹之比」的紅線，德國在台協會對於國民黨上下污衊民進黨主政下的台灣為獨裁一事，絕對不會有所評論。他也重申，「自由」並不包括「可以自由地詐騙連署的自由」。

謝志偉在臉書發文指出，「朱主席曾說，不排除召開國際記者會。部屬今建議取消，反正國際會記著」。對此謝志偉強調，「老K至今沒有搞懂的是：若朱主席沒跨『納粹之比』的紅線，德國在台協會對老K上下污衊民進黨主政下的台灣為獨裁一事，絕對不會有所評論」。

請繼續往下閱讀...

謝志偉表示，德國在台協會不會在台灣為「民進黨政府」辯護的，但是德國會在「國際上」透過行動讚揚、支持「台灣」的自由民主。譬如德國的健康部長及駐世衞組織的大使迄今已經連續三年（2022、2023、2024）分別在世衞大會上以直接指名「Taiwan」的方式，表達支持台灣以觀察員身分出席每年五月的在日内瓦舉辦的世衛大會！這當然惹惱北京，但他們依然照作。

謝志偉也提到，大家都知道台德並無邦交，但是德國外交部的網站上，有關台德雙邊關係的描述在第一句「德台並無外交關係」（Deutschland unterhält keine Diplomatischen Beziehungen zu Taiwan）後面，緊跟著第二句就是「然而，台灣和德國是重要的價值夥伴」（Taiwan und Deutschland sind jedoch wichtige Wertepartner）。

謝志偉也直言，朱主席及老K黨上下內外的朋友們請注意：「價值夥伴」指的是什麼，你們可知道嗎？「自由、民主、人權等」，和「獨裁」剛好相反啦！就知道你們不知道。他也強調，「自由」並不包括「可以自由地詐騙連署的自由」。

謝志偉在文末也提到，「誠心建議我輩，莫喻八國聯軍，識者當知我意」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法