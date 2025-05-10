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    國定假日多5天 李忠憲揭國民黨目的：分散大罷免注意力

    立法院昨日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4＋1」天國定假日，朝野立委再度上演唇槍舌戰。對此成大教授李忠憲則認為，國民黨在這時透過立法院放這些假，主要的目的就是分散大罷免的注意力。（資料照）

    立法院昨日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4＋1」天國定假日，朝野立委再度上演唇槍舌戰。對此成大教授李忠憲則認為，國民黨在這時透過立法院放這些假，主要的目的就是分散大罷免的注意力。（資料照）

    2025/05/10 08:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4＋1」天國定假日，朝野立委再度上演唇槍舌戰。對此成大教授李忠憲則認為，國民黨在這時透過立法院放這些假，主要的目的就是分散大罷免的注意力。李忠憲也稱，若是大罷免失敗，沒有辦法把中國勢力趕出立法院，國家就完蛋了。

    立法院會昨日經表決三讀通過《紀念日及節日實施條例》，增訂小年夜（農曆除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）計5個放假日，並自總統公布日施行。

    李忠憲在臉書發文指出，「立法院已經淪陷，大家卻還在為放幾天假爭吵？」他表示「我覺得有些民進黨立委，還有許多民進黨的支持者，不知道現在是國家危急的時刻」。

    李忠憲認為，國民黨在這個時間點，立法院通過放這些假，主要的目的就是分散大罷免的注意力。他也重申「為什麼會有大罷免？因為立法院已經失控，被中國掌握，先從消滅司法權、再破壞行政權，擴大立法權」。

    李忠憲直言，在這樣的情況之下，已經沒有任何理性討論的空間，他也感嘆「看民進黨的立委那麼辛苦想要做個正常人、正常立法委員的樣子，呈現一種荒謬可笑的畫面」。

    李忠憲聲稱「要放五天就讓他們（國民黨）放，還可以加碼成十天，管他放什麼？要瘋大家一起來瘋啊！」他也強調，若是大罷免失敗，沒有辦法把中國勢力趕出立法院，無法反共把立法院再度拿回來，國家就完蛋了。除此之外，其他事情一點都不重要！

    李忠憲也提到，他想起有位大哥在反紫光運動的時候常講一句話，「上街頭抗議的判斷是：緊急、重大、不可逆！」並直言「國家就要完蛋了，放幾天假有什麼差？ 」

    李忠憲在文末也指出，「我在德國唸書的時候，德國的大學一年放假超過180天，在德國唸大學畢業的人有因此比較笨嗎？」

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