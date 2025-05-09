傅崐萁管家李慶隆投案 北檢諭令百萬交保、戴電子腳鐐監控原因曝

傅崐萁管家李慶隆前往調查局北機站投案，晚間移送北檢歸案，檢方諭令100萬元交保，並實施電子腳鐐科技監控。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/09 23:45

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨團立院總召傅崐萁競選小物案，指揮調查局北機站搜索傅崐萁男管家李慶隆台中住處後，李就失聯，檢方上週五搜索其委任律師張睿文事務所，並對李發布通緝，李慶隆今天主動前往調查局北機站投案，調查官晚間7時40分移送北檢歸案。晚間11時許，檢方複訊後諭令他100萬元交保，並限制住居及實施電子腳鐐科技監控。

檢方今晚11時許複訊後認為，李慶隆涉刑法偽造文書及違反商業會計法等罪嫌重大，且有逃亡之虞，但審酌他今日主動歸案說明，且就其涉案部分經3波搜索，保全相關證據，並已訊問其他被告、證人等，認尚無羈押必要，諭令1百萬元交保，並限制住居（李之前已被限制出境及出海）及實施電子腳鐐科技監控。

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傅崐萁被爆料在本屆立委選前，提供多名藍營候選人修容組等競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，該公司負責人蘇意舜曾於傅縣長任內任觀光處長；名嘴溫朗東懷疑傅、蘇合謀，透過疑似中國製競選小物介選，告發傅等人涉反滲透法、商業會計法及偽造文書。

檢調於2月27日兵分5路搜索戰天下公司及蘇意舜住處等處，3月11日再搜索李慶隆台中住處，3月14日搜索傅崐萁官邸附近李慶隆的住處。

檢調發現，檢察官於3月11日訊問李慶隆後，李隔日深夜與律師張睿文事務所員工，一前一後開車進入律師事務所大樓停車場，並將汽車停在張的車位上，且前後車牌均拆除，此後李慶隆就失聯。

檢調懷疑張睿文涉嫌藏匿李慶隆，於5月2日搜索張睿文律師事務所，訊後以藏匿隱避犯人罪嫌，諭令張睿文50萬元交保，並對李慶隆發布通緝。

經藏匿一週，李慶隆今日下午2時許主動投案，晚間7時許，調查局人員將他押解至地檢署歸案時，他戴著帽子與口罩，雙手已被上銬，並以黑色衣物遮蓋，媒體詢問他：「為何躲藏？心虛嗎？還是傅崐萁指使你這麼做的嗎？為何現在投案？」等問題，他都並未回應。

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