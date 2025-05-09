10/25古寧頭大捷放假、8/23紀念日入法 陳玉珍：金門鄉親犧牲終於被看見

光復節改為「台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日」放假1天，藍委陳玉珍說，金門鄉親的犧牲終於獲得中華民國的尊重。（陳玉珍立委辦公室提供）

2025/05/09 22:42

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門籍立委陳玉珍說，立法院今天三讀過「紀念日及節日實施條例」，其中與金門有關的包括將8月23日訂為「823紀念日」，也將10月25日的「台灣光復節」改為「台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日」，讓國人永遠記得金門鄉親在那段歷史裡的犧牲與奉獻。

陳玉珍說，她也有親人在這些戰役中受傷、身亡，「只有經歷過戰爭的可怕，才能深刻了解和平的彌足珍貴」，增訂823紀念日，並將金門古寧頭大捷與台灣光復併為同1個紀念日，放假1天，提醒國人「戰爭無情，和平無價」。

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陳玉珍說，從她進入立法院，每屆都提案要求增訂823紀念日，如今終於順利實現，同時也將台灣光復節改為「台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日」放假1天，感謝黨籍同志及民眾黨立委的支持，終於讓金門鄉親的犧牲獲得中華民國的尊重。

陳玉珍說，當她看到賴清德總統紀念二次世界大戰的歐戰勝利日，她也誠摯地希望賴總統不要捨本逐末，只看到天邊彩虹，而忘了腳邊玫瑰。她回想金門鄉親這一路遭受戰爭的苦難，內心所承受的傷痛，希望世人不要忘記歷史的教訓，真正以和平為念。

金門鄉親表示，無論823戰役或古寧頭戰役，都有不少的台灣籍兵員參與，能將823訂為紀念日，並將古寧頭戰役同列入台灣光復節紀念日，都是向曾經參與過這些戰役的軍人致敬，也緬懷為國犧牲奉獻的精神。

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